小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenがどのようにして動画作成を簡単にするかを示す1分間のチュートリアル動画を作成してください。特にレビュー動画に焦点を当て、クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明るいバックグラウンドミュージックと、テンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を使用して技術的な手間なくプロフェッショナルなコンテンツを作成する方法を強調するAIのナレーションを含めてください。

ビデオを生成