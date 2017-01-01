ソフトウェア開発者と高度なデジタルマーケターを対象にした、AIビデオジェネレーターのコア機能を示す1分間の技術デモを作成してください。ビデオは、クリーンでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、明確な画面上のテキストオーバーレイと正確で情報的なナレーションを使用して、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換をシームレスに示します。

ビデオを生成