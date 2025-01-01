レビューコンピレーションビデオメーカー：簡単に収集＆共有

数分でダイナミックなレビューコンピレーション動画を生成し、最大のインパクトを与える魅力的な字幕を簡単に追加します。

45秒の魅力的なレビューコンピレーション動画を簡単に作成し、信頼とエンゲージメントを瞬時に構築することを想像してください。この動画は小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenが生のフィードバックをダイナミックで明るく、プロフェッショナルなナラティブに変える方法を紹介します。スクリプトからのテキストを動画に変換し、明確な字幕を付け、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックとダイナミックなトランジションを使用して、ソーシャルメディア向けに仕上げます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品マネージャーやカスタマーサクセスチームが、HeyGenの使いやすいインターフェースを活用して、インパクトのある1分間のビデオテスティモニアルを迅速に組み立てる方法を発見してください。このクリーンで情報豊富なチュートリアルスタイルの動画は、多様なテンプレートとシーンを活用し、明確なボイスオーバー生成を行うことで、ポジティブな顧客体験を強調するプロセスを簡単かつ効率的にします。
サンプルプロンプト2
散在する顧客フィードバックを、企業コミュニケーションや営業チーム向けの洗練されたブランド化された90秒のコンピレーション動画に変換します。この信頼性のある企業スタイルのプレゼンテーションは、エレガントなトランジションと落ち着いたプロフェッショナルな声を特徴とし、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズおよびエクスポート機能が、すべてのプラットフォームで一貫してプロフェッショナルなメッセージを保証する方法を示します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやコンテンツクリエーター向けに設計された強力な30秒のオンラインビデオコンピレーションメーカーソリューションで、リーチを最大化します。このモダンで洗練されたエネルギッシュな動画は、自信に満ちた説得力のある声で提供され、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能の効率性を強調し、あらゆるデジタルキャンペーンに適応可能なレビューコンピレーションを迅速に制作します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レビューコンピレーションビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なツールを使って、貴重な顧客フィードバックをインパクトのあるビジュアルコンテンツに変換し、魅力的なレビューコンピレーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテスティモニアルをアップロード
収集したビデオテスティモニアルを簡単に取り込むことから始めます。私たちのプラットフォームはさまざまなフォーマットをサポートしており、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して貴重なコンテンツを一箇所に集約できます。
2
Step 2
ドラッグ＆ドロップで配置
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを利用して、レビュークリップをシームレスに配置します。タイミングを調整し、コンピレーションのスムーズな流れを確保し、統一感のあるストーリーを作成します。
3
Step 3
ブランディングで強化
ブランドの独自のアイデンティティでコンピレーションをカスタマイズします。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、レビュー動画が企業イメージに完全に一致するようにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
強力なレビューコンピレーションが完成したら、アスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用して、ソーシャルメディアプラットフォームに適したさまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。顧客の成功ストーリーを広く共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトのレビュー広告を作成

.

ポジティブなレビューを強力で高パフォーマンスなAIビデオ広告に変換し、新しい顧客を引き付け、コンバージョンを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオコンピレーションの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディターを備えた使いやすいインターフェースを提供し、ビデオコンピレーションの作成プロセスを簡素化します。ユーザーはAIを活用してスクリプトからテキストを動画に変換し、ビデオ編集ツールを使用して効率的にコンテンツを組み立てることができます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオテスティモニアルの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオテスティモニアルのための優れたオンラインビデオコンピレーションメーカーです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供し、テキストキャプションやロゴを追加して洗練された外観を実現できます。

レビューコンピレーションビデオの出力オプションは何ですか？

HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適化されたさまざまなアスペクト比でビデオコンピレーションをエクスポートすることができます。これにより、レビューコンピレーションビデオがどこに公開されても素晴らしい見栄えを保ちます。

HeyGenでAIはどのようにしてコンピレーションビデオの作成を強化しますか？

HeyGenはAIを活用して、スクリプトからのテキストを動画に変換することからボイスオーバーの生成まで、コンピレーションビデオのワークフローを大幅に強化します。また、自動的に字幕を追加し、コンテンツをよりアクセスしやすく、魅力的にします。