レビュー広告動画を作成してコンバージョンを向上
HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、動画広告のパフォーマンスを向上させ、CTRを増加させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーを対象にした45秒のバイラル動画広告を制作し、ソーシャルメディアのエンゲージメントを大幅に向上させます。テンポの速いトレンディなビジュアルスタイルと大胆なオンスクリーンテキストオーバーレイ、説得力のあるナレーションを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、組み込みの字幕/キャプションが広告キャンペーンを迅速に向上させる方法を示します。
デジタルマーケター向けに、広告キャンペーンの最適化とCTRの向上に焦点を当てた60秒のインストラクショナル広告動画を開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ情報豊富で、データビジュアライゼーション要素を組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確で権威ある説明を行い、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
ビデオ制作に不慣れな起業家やクリエイター向けに、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに広告を作成する簡単さを強調した30秒の紹介動画を想像してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく励みになるもので、明確なステップバイステップのデモンストレーションと元気づけるバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキストを組み合わせて、ビデオ制作を直感的に行う方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは広告動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、高品質な広告動画の制作を簡素化します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを備えており、デジタルマーケターは広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、さまざまな広告キャンペーン向けに魅力的な広告コンテンツを作成できます。
HeyGenは効果的なレビュー広告動画や証言の制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、製品レビュー動画や証言をダイナミックなレビュー広告動画に変換し、信頼性を高め、購買決定に影響を与えることができます。AIアバターやボイスオーバーなどのHeyGenの機能を活用して、真実のフィードバックを提示し、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でCTRを向上させましょう。
HeyGenはソーシャルメディアでバイラル動画広告を作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、TikTok、YouTube、Instagramなどのプラットフォームに最適化されたバイラル動画広告を作成するための強力なツールを提供します。アスペクト比のリサイズ、ダイナミックなビデオテンプレート、自動字幕などの機能を備えており、注目を集め、トレンドコンテンツに合わせた短い動画を迅速に生成できます。
HeyGenはどのようにしてデジタルマーケティング戦略を強化できますか？
HeyGenは、あらゆる広告チャネル向けに多様な動画広告を迅速に制作することで、デジタルマーケティング戦略を強化します。HeyGenのAIを活用したビデオ作成を利用することで、常に魅力的な広告コンテンツを提供し、リードを生成し、注目を売上に変え、全体的なマーケティング戦略を最適化できます。