ITマネージャーと技術トレーナー向けに、当社のAIビデオプラットフォームの基礎を説明する90秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ非常に情報豊富で、画面上のテキストは鮮明で、プロフェッショナルで落ち着いた男性の声でナレーションを行います。HeyGenの強力な音声生成と自動字幕機能を活用して、複雑な技術的概念を明確に説明し、迅速なコンテンツ作成の容易さを示します。

ビデオを生成