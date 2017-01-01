究極の収益促進ビデオメーカーで成長を解き放つ
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、強力なセールスイネーブルメントビデオを簡単に作成しましょう。収益を向上させるためにビデオ編集スキルは不要です。
グローバルセールスチームとプロダクトマネージャー向けに、システムの革新的な機能をダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルで紹介する2分間の製品デモビデオを開発してください。多様なAIアバターを使用して主要な機能を紹介し、HeyGenの字幕機能を活用して多言語理解をサポートし、グローバルな視聴者に共鳴し、製品の価値提案の説明を簡素化します。
セールスオペレーションスペシャリストとSaaS管理者向けに、シームレスな統合が収益の促進にどのように貢献するかを示す60秒のターゲットビデオを制作してください。ビデオは簡潔で活気のあるアニメーションのグラフィカルオーバーレイスタイルを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して魅力的なビジュアルメタファーを迅速に組み立てます。データフローの流動性と統合ソリューションの具体的な利点を強調し、全体的なセールスエコシステムを強化します。
セールスイネーブルメントマネージャーとオンボーディングスペシャリスト向けに、新入社員が特定の製品機能について迅速に学べる1分間のイントロダクションセールストレーニングビデオを想像してください。ビデオ編集スキルを必要とせず、HeyGenのAIアバターが「スクリプトからのテキストビデオ」を通じて生成されたスクリプトを話す、フレンドリーで指導的かつプロフェッショナルなアプローチのビジュアルとオーディオスタイルを特徴とします。このビデオはオンボーディングプロセスを合理化し、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ作成を行っていますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームであり、洗練されたAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。この強力な機能には、自動音声生成と正確な字幕作成が含まれており、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenはビデオ編集やアクセシビリティ機能の技術的側面をサポートできますか？
はい、HeyGenはビデオ作成プロセスを大幅に効率化し、従来のビデオ編集スキルの必要性を減らします。自動的にクローズドキャプションと字幕を生成し、ビデオが多言語対応を含む幅広い視聴者にとってアクセスしやすく、理解しやすいものにします。
HeyGenはプロフェッショナルな製品デモビデオを作成するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはプロフェッショナルな製品デモビデオに必要な機能を備えた強力なAIビデオプラットフォームを提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用し、ブランド要素を統合するためのブランディングコントロールを使用し、包括的なメディアライブラリにアクセスして、洗練されたインパクトのあるデモを制作します。
HeyGenのビデオ出力はさまざまなプラットフォームや言語にどの程度対応していますか？
HeyGenはビデオコンテンツが非常に多用途で多様なプラットフォームに最適化されていることを保証します。当社のプラットフォームはアスペクト比のリサイズをサポートし、高品質の音声を使用して多言語ビデオを作成し、メッセージがグローバルに共鳴するようにします。