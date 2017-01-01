収益向上ビデオジェネレーター：AIで売上をブースト
パーソナライズされたプロスペクティングビデオを簡単に生成。AIアバターが魅力的な営業コンテンツを実現し、時間を大幅に節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業開発担当者向けに、インパクトのあるパーソナライズされたプロスペクティングビデオの作成方法を紹介する45秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルであり、クイックカットと熱意に満ちた説得力のあるトーンを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なイントロを迅速に構築し、カスタマイズされたナレーション生成と組み合わせて、個々の見込み客の名前を呼びかけることで、すべてのアプローチをユニークで直接的なものにします。
大企業の新入社員向けに、HeyGenのeラーニングとトレーニング機能を使用して、複雑な内部ワークフローを詳細に説明する2分間のエクスプレイナービデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的であり、説明的なアニメーションと落ち着いた安心感のあるナレーターを組み込みます。字幕/キャプションを活用して完全なアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連資産でプレゼンテーションを豊かにします。
グローバルマーケティングマネージャー向けに、HeyGenがコンテンツ作成における大幅なコストと時間の節約をどのように可能にするかを強調する60秒のマーケティングビデオを想像してください。ビジュアルはクリーンでコーポレートなものであり、データビジュアライゼーションと直接的でビジネスに焦点を当てた声を特徴とします。HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して多言語ビデオを簡単に制作できること、そしてアスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまな国際プラットフォームに迅速に適応できることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。洗練されたAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を利用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成し、AIによる編集機能でサポートされています。
HeyGenはパーソナライズされた営業ビデオの作成を支援しますか？
はい、HeyGenはユーザーが非常にパーソナライズされたプロスペクティングビデオを制作することを可能にし、営業支援の取り組みを大幅に強化します。この収益向上ビデオジェネレーターは、営業担当者がオーディエンスとより効果的に接続し、カスタマイズされたメッセージを届けるのを助けます。
HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作を効率化するための包括的な機能を提供しており、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや多言語ビデオの生成能力を含みます。これらのツールは、従来のビデオ作成に関連するコストと時間を大幅に削減し、ワークフローを最適化します。
HeyGenは他のビジネスツールと統合できますか？
HeyGenは既存のワークフローにシームレスにフィットするように設計されており、CRMやコミュニケーションの統合を提供して効率的な共有と展開を可能にします。さまざまなプラットフォームで魅力的なエクスプレイナービデオやeラーニング、トレーニングコンテンツを作成するのに最適です。