退職ビデオメーカー：簡単なトリビュートとモンタージュ
メッセージを集め、直感的なテンプレートと豊富なメディアライブラリで心のこもった退職ビデオをカスタマイズしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
人事部門やチームリーダーは、長年勤務した従業員のために感動的な90秒のトリビュートビデオを制作し、キャリアのハイライトを集めた心温まるビデオモンタージュを作成できます。ビジュアルスタイルは反映的でプロフェッショナルであり、オーディオには収集されたメッセージや思慮深いボイスオーバーが組み込まれ、HeyGenの字幕/キャプション機能によってアクセシビリティが向上します。
HeyGenを利用して、退職する同僚のためにパーソナライズされた45秒の退職ビデオメッセージを作成してください。広範な編集スキルを持たない個人や小グループ向けに調整されたこのビデオは、個人的で温かいビジュアルスタイルを特徴とし、AIアバターによるメッセージの配信やボイスオーバー生成を組み込むことで、心のこもった送別を実現し、ビデオコンテンツを簡単にカスタマイズできます。
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、公共または会社全体で共有するための簡潔な30秒の退職ビデオ発表を開発してください。ビジネスや個人が迅速でありながら影響力のある別れを必要とする場合に設計されたこのビデオは、さまざまなプラットフォームに適したプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してソーシャルメディアでの共有を最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタム退職ビデオの作成をサポートしますか？
HeyGenは、直感的なオンラインビデオエディターと強力なメディアライブラリ、カスタマイズツールを提供し、退職ビデオを本当にユニークなものにします。ビデオ、画像、テキスト、音楽を簡単に追加して、トリビュートビデオのすべての瞬間をパーソナライズし、美しい記念品を確保できます。
HeyGenは退職ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは退職ビデオやその他の祝賀イベントに適したプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは素晴らしい出発点を提供し、コンテンツを簡単にドラッグ＆ドロップして、ユーザーフレンドリーなプロセスで要素をカスタマイズできます。
HeyGenは退職ビデオモンタージュのためにどのような編集機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオや画像をコンパイルし、シームレスに配置し、バックグラウンドミュージックを追加し、テキストアニメーションを含めて、ダイナミックな退職ビデオモンタージュを作成するための広範な編集ツールを提供しています。プロフェッショナルな結果を得るために高度な編集スキルは必要ありません。
完成した退職ビデオをHeyGenから直接ダウンロードまたは共有できますか？
もちろんです。退職ビデオが完成したら、HeyGenはさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオをダウンロードしたり、友人や家族とオンラインで直接共有したりするのを簡単にします。これにより、特別な瞬間をどこでも見ることができます。