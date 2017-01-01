魅力的な教育のための退職トレーニングビデオジェネレーター

HeyGenで退職トレーニングを効率化。スクリプトから強力なテキスト-to-ビデオを使用して、教育的なビデオに変換します。

退職が近い従業員向けに、重要な財務計画のステップをプロフェッショナルで落ち着いたビジュアルスタイルで示す、説得力のある1分間の退職トレーニングビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、複雑な情報を正確に伝える明確で権威あるナレーションが可能になります。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
人事担当者は、AIビデオメーカーを使用して退職計画の説明を簡単に作成する方法を示す90秒の指導ビデオを開発できます。このビデオは、現代的でクリーンなグラフィックスと親しみやすく知識豊富なAIアバターを紹介し、HeyGenのAIアバターが魅力的な財務説明ビデオの制作をどのように効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
既存の退職者向けの45秒の教育ビデオは、福利厚生や方針の変更に関する重要な更新を、魅力的で簡潔なビジュアルとオーディオスタイルで提供する必要があります。アクセシビリティと情報の保持を向上させるために、現代のビデオ編集ツールの重要な機能である自動生成された字幕/キャプションを組み込むことが不可欠です。
サンプルプロンプト3
企業のトレーニング部門を対象とした包括的な2分間のビデオを検討してください。これは、さまざまなプラットフォーム向けの退職ビデオの迅速な作成と適応を示すように設計されています。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して、明確なナレーションを備えたダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを実現し、強力な退職ビデオメーカーとしての地位を確立します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

退職トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して数分で魅力的で情報豊富な退職トレーニングビデオを簡単に作成し、チームに重要な財務知識を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様な**テンプレートとシーン**のライブラリから選択して始めましょう。これらのカスタマイズ可能なレイアウトは、退職トレーニングコンテンツの強力な基盤を提供し、ビデオ作成を効率的かつプロフェッショナルにします。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
書かれたコンテンツをダイナミックな対話に変換します。トレーニングスクリプトを貼り付けるだけで、当社の高度な**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**機能が、ビジュアルと同期した自然な音声を生成します。
3
Step 3
アバターを選択
適切なプレゼンターを選んでメッセージを生き生きと伝えましょう。当社の豊富な**AIアバター**コレクションは、リアルな表情とジェスチャーでトレーニングを提供し、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
魅力的な退職トレーニングビデオを完成させましょう。強力な**アスペクト比の変更とエクスポート**機能を利用して、さまざまな形式と解像度で作成物をダウンロードし、オーディエンスに配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な財務概念を簡素化

.

カスタマイズ可能なテンプレートと明確なナレーションを使用して、複雑な退職計画を理解しやすい財務説明ビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして退職トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな退職トレーニングビデオを効率的に生成できる高度なAIビデオメーカーです。リアルなAIアバターを活用し、スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換して、魅力的な教育ビデオを簡単に制作できます。

HeyGenで生成された退職ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートの幅広い選択肢と使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを提供する強力なビデオエディターとして機能します。独自のメディアを簡単に追加し、さまざまなナレーションオプションを選択し、音楽を追加して退職ビデオを個別化できます。

HeyGenはビデオ品質を向上させるためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、退職ビデオを向上させるための強力な機能を提供します。高品質のナレーション生成や音楽の追加が可能です。また、自動的に字幕/キャプションを生成し、ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを適用して、洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現します。

HeyGenを使用してどのような種類の退職関連ビデオを作成できますか？

HeyGenは、多様なコンテンツに適した多用途な退職ビデオメーカーです。詳細な財務説明ビデオや教育ビデオから、心温まるトリビュートビデオやビデオモンタージュまで、さまざまなビデオを作成できます。また、HeyGenを使用してアスペクト比の変更やさまざまなプラットフォーム向けのビデオのエクスポートも可能で、包括的なソリューションを提供します。