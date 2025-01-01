退職プロモーションビデオメーカー：思い出に残るトリビュートを簡単に作成

HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで迅速な制作を実現し、驚くべき退職プロモーションビデオを簡単に作成します。

退職後の生活にインスピレーションを求める退職予定者向けにデザインされた30秒の退職プロモーションビデオメーカー広告を想像してください。この活気に満ちたビデオは、旅行、趣味、家族との時間のダイナミックなシーンを特徴とし、希望に満ちたバックグラウンドミュージックに合わせて、新しい章を始めることがいかに簡単かを示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンは、このようなエキサイティングなビジュアルストーリーの完璧な基盤を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
愛される退職者のキャリアと個人的な旅を祝う同僚や家族向けに、45秒の心温まる退職トリビュートビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは懐かしくプロフェッショナルで、古い写真と新しい思い出をブレンドし、優しいピアノ音楽を伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、退職者をよく知る人々からの心のこもったメッセージをナレーションし、感情の深みを増します。
サンプルプロンプト2
退職計画サービスを理解したい人々を対象にした60秒の情報ビデオをAI退職ビデオメーカーを使用して開発してください。ビデオは洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴い、複雑な金融概念を明確かつ魅力的に説明します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なスクリプトを洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションに変換します。
サンプルプロンプト3
退職の節目を祝うために、友人や家族を対象にした30秒の楽しいモンタージュメーカー動画を生成してください。このダイナミックで祝賀的な作品は、幸せな瞬間とマイルストーンのクイックカットを特徴とし、アップビートなインストゥルメンタル音楽に駆動されます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、祝賀の精神を完璧に伝える魅力的なビジュアルを見つけてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

退職プロモーションビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、プロフェッショナルで心のこもった退職トリビュートビデオを簡単に作成し、毎回感動的な送別を実現します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選び、適切なテーマと構造で退職プロモーションビデオの作成を迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプトを貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、書かれた言葉を魅力的なビジュアルシーンに変換します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成を使用して退職ビデオをパーソナライズし、メッセージを生き生きとさせるプロフェッショナルなナレーションを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成を完了し、高解像度の4K出力でエクスポートし、退職プロモーションビデオがどの画面やソーシャルメディアプラットフォームでも美しく見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルな退職発表ビデオをデザイン

.

この重要な人生の転換を効果的に伝え、祝う洗練された退職プロモーションビデオや発表を簡単に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして思い出に残る退職プロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えた直感的なAI退職ビデオメーカーを提供し、クリエイティブなプロセスをシンプルで魅力的にします。音楽を簡単に追加し、シーンをパーソナライズし、目立つ退職プロモーションビデオを作成できます。

HeyGenはパーソナライズされた退職ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenのAI退職ビデオメーカーは、テキストの追加、AIアバターの利用、自然な音声のボイスオーバー生成を可能にする広範なカスタマイズを提供します。これらの機能により、退職ビデオはユニークで非常にプロフェッショナルなものになります。

HeyGenで作成した退職モンタージュをソーシャルメディアで簡単に共有できますか？

もちろんです。HeyGenは、退職モンタージュを高解像度の4Kで簡単にエクスポートすることをサポートしており、ソーシャルメディアプラットフォームで直接共有するのに最適です。これにより、退職トリビュートビデオが友人や家族にとって素晴らしいものになります。

HeyGenは退職トリビュートビデオに音楽やボイスオーバーを追加するオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を提供し、退職トリビュートビデオを強化するために音楽を追加することができます。これにより、視聴者にとって感情的にインパクトのある魅力的な体験を作り出すことができます。