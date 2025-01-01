退職計画トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

魅力的でパーソナライズされた退職ビデオを簡単に作成。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な金融教育を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員に金融計画の概念を説明する90秒の企業研修ビデオを制作し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して正確性を確保し、アクセシビリティのために自動生成された字幕を付け、プロフェッショナルでシンプルなビジュアルとオーディオプレゼンテーションを提供します。
サンプルプロンプト2
見込み顧客向けに2分間のパーソナライズされた退職ビデオを開発し、ダイナミックなテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて魅力的な金融コンテンツを強調し、活気に満ちたグラフィックスと共にアップビートで情報豊富なオーディオトラックを添えます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに基本的な退職貯蓄プランの設定に関する45秒のクイックスタートガイドを生成し、AIアバターを活用して効率的なトレーニングビデオを作成し、マルチプラットフォームでの共有のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、簡潔で実用的なビジュアルとオーディオスタイルで提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

退職計画トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIパワードアバター、カスタムブランディング、シームレスな共有で退職計画コンテンツを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
退職計画のコンテンツを作成または貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を使用してビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
AIアバターを選び、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを選択してブランドを表現し、ビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ブランド要素を適用
自然なナレーション生成を使用してビデオを強化し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用してプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した退職計画トレーニングビデオを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融概念を明確化

AIアバターを使用して、複雑な退職計画戦略を明確で理解しやすく、視覚的に魅力的な金融説明ビデオに分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして退職計画トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの直感的なAIビデオメーカーは、退職計画トレーニングビデオの生成を簡素化します。ユーザーはドラッグ＆ドロップインターフェースとテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、複雑な編集スキルを必要とせずに包括的なトレーニングビデオを作成できます。

HeyGenはパーソナライズされ、ローカライズされた退職計画ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターと強力なナレーション生成を活用して、非常にパーソナライズされた退職ビデオを作成します。80以上の言語と自動生成された字幕に対応しており、多様なオーディエンスに効果的に響くようにトレーニングコンテンツを簡単にローカライズできます。

HeyGenは効率的なトレーニングビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、包括的なブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズを含む強力な技術的機能を備えたエンドツーエンドのトレーニングビデオジェネレーターを提供します。ユーザーはプロフェッショナルにブランド化されたビデオを効率的にエクスポートおよび共有でき、企業研修のためのLMS統合がシームレスになります。

HeyGenは既存の金融教育資料をビデオ形式に変換するのをどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオクリエーターとして、PDFやテキストベースの金融教育資料などの既存のコンテンツをダイナミックなトレーニングビデオに変換する強力な機能を提供します。このプロンプトネイティブなビデオ作成アプローチにより、コンテンツの効率的な再利用と視聴者のエンゲージメントの向上が可能になります。