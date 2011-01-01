ユースケース

HeyGenはAIを活用して退職パーティーのビデオ制作を変革し、退職ビデオメーカーやエディターのような創造的で技術的なソリューションを提供します。心温まるメッセージや思い出を捉えた魅力的でパーソナライズされたビデオで、お別れのお祝いを盛り上げましょう。