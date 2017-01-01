小規模ビジネスオーナーやeコマースマーケター向けに、広告活動を簡素化することに焦点を当てた30秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、ユーザー生成コンテンツ（UGCスタイルのビデオ広告）を模倣し、親しみやすく会話調のナレーションを使用します。このリターゲティングビデオメーカーのチュートリアルでは、どのようにしてパーソナライズされたキャンペーンを迅速に展開できるかを示し、さまざまな顧客層を表現する多様な「AIアバター」を作成することで、広告をより個人的で効果的にする方法を強調します。

ビデオを生成