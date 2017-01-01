リターゲティングビデオメーカー：パーソナライズされた広告で売上を促進
AIビデオ広告メーカーでキャンペーンを変革し、スマートなテンプレートとシーンを通じてダイナミックな短編ビデオを作成し、コンバージョンを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケティングエージェンシーやメディアバイヤーをターゲットにした45秒のダイナミックな広告を開発し、迅速な広告作成と反復を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでテンポが速く、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とし、AIビデオ広告メーカーの効率性を反映します。この広告は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、スクリプトがどのように迅速に洗練されたビジュアルに変換されるかを示し、複数のクライアント向けに同時にビデオ広告を作成できることを示し、明確な競争優位性を示します。
コンバージョンを促進したいプロダクトマネージャーやキャンペーンマネージャーを対象とした15秒の簡潔なプロモーションビデオを作成します。ビジュアルの美学はクリーンでモダン、そしてブランド化されており、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックと明確で説得力のあるナレーションを使用します。この短編ビデオは、製品の特徴やオファーを紹介し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、さまざまなビデオ広告テンプレートから選択し、迅速に影響力のあるキャンペーンを開始する方法を示します。
カスタマーサクセスチームやブランドアドボケイト向けの60秒のテスティモニアルビデオ。短編ビデオ用に特別に設計された、共感的で信頼性のあるビジュアルスタイルを採用し、クリアで魅力的なオーディオとスムーズなトランジションを特徴とします。このビデオは、HeyGenによって生成された「字幕/キャプション」をシームレスに組み込み、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さを確保し、真実のフィードバックを効果的に説得力のある社会的証拠に変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIビデオ広告を迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenは高度なAIビデオ広告メーカーとして機能し、魅力的な短編ビデオを驚くべき速さで作成する力を提供します。豊富なビデオ広告テンプレートライブラリと強力な編集スイートを活用して、コンバージョンを促進し、効果的にオーディエンスを引き付ける広告をデザインできます。
HeyGenが本物のUGCスタイルのビデオ広告を制作するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターと柔軟なブランドカスタマイズオプションを使用して、本物のUGCスタイルのビデオ広告を制作する力を提供します。これにより、ターゲットオーディエンスに自然に共鳴する魅力的なテスティモニアルビデオやその他のコンテンツを作成できます。
HeyGenを使用してスクリプトを洗練されたビデオに簡単に変換できますか？
はい、HeyGenを使用すると、スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、リアルなナレーション生成を備えたプロフェッショナルなビデオを生成できます。直感的なプラットフォームがクリエイティブプロセスを簡素化し、書かれたコンテンツを視覚的かつ聴覚的に生き生きとさせます。
HeyGenはリターゲティングビデオコンテンツを最適化する機能を提供していますか？
多用途なリターゲティングビデオメーカーとして、HeyGenは明確な行動喚起を備えたパーソナライズされた短編ビデオを作成するための強力なツールを提供します。これらのビデオはソーシャルメディアキャンペーンに最適で、オーディエンスを再エンゲージし、コンバージョンを大幅に促進します。