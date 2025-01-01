リターゲティング広告動画メーカー：コンバージョンを迅速に向上
見込み客を顧客に変える魅力的な動画広告を作成。AIアバターを活用してコンバージョンするコンテンツを作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケター向けに45秒の洗練されたプロフェッショナルな動画を作成し、HeyGenがAI動画広告ジェネレーターとしての力を示します。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、モチベーショナルなバックグラウンドトラックを伴い、マーケターがAIアバターを活用して動画広告を大規模にパーソナライズし、キャンペーン作成を効率的かつ効果的に行えることを強調します。
起業家やeコマースストアオーナー向けに60秒のインスパイアリングでテンポの速い動画を制作し、迅速な広告作成に焦点を当てます。ビジュアルナラティブには多様な商品ショットと魅力的なナレーションを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能がアイデアを迅速に魅力的なオンライン動画広告メーカーコンテンツに変える方法を示し、ユーザーが新しいキャンペーンを前例のないスピードと創造性で開始できるようにします。
デジタルマーケティングエージェンシーをターゲットにした15秒の大胆でインパクトのある動画をデザインし、リターゲティング広告動画の即効性を示します。この簡潔な作品には強力な行動喚起とインパクトのあるサウンドデザインが必要で、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、潜在顧客に深く共鳴する魅力的な音声ナラティブを追加することの容易さを強調し、コンバージョン重視のキャンペーンにおける動画広告メーカーとしての効果を証明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはリターゲティング広告動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的なリターゲティング広告動画を迅速に作成することを容易にします。当プラットフォームでは、AIアバター、テキストから動画への変換、ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、高品質な動画広告を生成し、広告作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenが効果的なAI動画広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用してリアルなAIアバターとボイスオーバーを提供し、スクリプトをプロフェッショナルな動画広告に変換します。この技術により、企業は複雑な制作なしで魅力的な商品動画やソーシャルメディアコンテンツを制作することができます。
HeyGenは小規模ビジネスが効率的に動画広告を作成するのを助けますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能な動画テンプレートの幅広い選択肢と使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、小規模ビジネスがインパクトのある動画広告を迅速に制作できるようにします。ブランド、メディア、字幕を簡単に追加して、洗練された結果を得ることができます。
HeyGenは動画広告でブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素をすべての動画広告に組み込むことができます。これにより、すべてのマーケティング動画コンテンツがさまざまなプラットフォームでプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。