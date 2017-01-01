リターゲティング広告ビデオジェネレーター：コンバージョンを迅速に向上

HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能で、パーソナライズされたリターゲティング広告で売上を促進し、コンバージョンを向上させましょう。

広告作成に苦手意識を持つ小規模ビジネスオーナー向けに、効果的なリターゲティング広告を迅速に開始できる方法を紹介する、30秒の活気あるビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを素早くカットし、キャンペーンを開始する簡単なプロセスを示す、元気で励ましの声のナレーションを組み合わせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リターゲティングキャンペーンを最適化し、コンバージョンを向上させたいマーケティングマネージャーをターゲットにした、45秒の洗練されたビデオを開発してください。カスタマイズされたビデオ広告の力を強調し、データポイントを示す動的なモーショングラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、メッセージを微調整するプロセスを自信に満ちた権威ある声のナレーションで案内します。
サンプルプロンプト2
過去のウェブサイト訪問者を再び引き付け、明確な行動喚起を含むリターゲティング広告で売上を促進したいeコマース企業を対象にした、60秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは現代的で親しみやすく、多様なAIアバターが画面上の製品ディスプレイと対話する様子を目立たせ、HeyGenのAIアバターがどのように効果的にパーソナライズされたメッセージを届けるかを強調する、温かく説得力のある声のナレーションを補完します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアプラットフォーム全体でビデオ広告のリーチとインパクトを最大化することに焦点を当てたデジタルマーケター向けに、15秒のスナッピーなビデオを作成してください。速いペースで活気あるビジュアルスタイルを採用し、太字のテキストオーバーレイとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、効果的な字幕/キャプションを通じて音声なしでも重要なメッセージを伝え、視聴者にソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的な短いコンテンツを作成する方法を探求するよう促します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リターゲティング広告ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して魅力的なリターゲティングビデオ広告を簡単に作成し、オーディエンスを再び引き付け、キャンペーンのパフォーマンスを向上させましょう。

1
Step 1
戦略的なテンプレートを選択
さまざまな事前デザインされた**テンプレートとシーン**から選択し、リターゲティングキャンペーンのプロフェッショナルで効率的なスタートを切りましょう。
2
Step 2
メッセージを入力
スクリプトからの**テキスト-to-ビデオ**機能を使用して、スクリプトを生き生きとさせましょう。これにより、**ビデオ広告**の魅力的なビジュアルとナレーションを迅速に生成できます。
3
Step 3
ブランド資産でカスタマイズ
ロゴやブランドカラーを**ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）**を使用してビデオに組み込み、独自のアイデンティティを反映するように**ビデオ広告をカスタマイズ**します。
4
Step 4
生成とエクスポート
より広いリーチのために**字幕/キャプション**を追加してリターゲティング広告ビデオを完成させ、特定のソーシャルメディアプラットフォームに最適な形式でエクスポートして、**コンバージョンを向上**させましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を活用したビデオを活用

説得力のある顧客成功ストーリービデオを制作し、信頼を築き、リターゲティングのコンバージョン率を劇的に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリターゲティング広告ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI広告ジェネレーターで、広告作成プロセス全体を効率化し、ユーザーが簡単なテキストスクリプトからリターゲティングキャンペーンを含む魅力的なビデオ広告を迅速に生成できるようにします。これにより、洗練されたビデオ広告作成の効率的なソリューションとなります。

HeyGenで作成したビデオ広告を自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビデオ広告のカスタマイズオプションを豊富に提供しており、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してブランドカラーを適用し、ロゴを追加し、特定の行動喚起要素を統合できます。さまざまなテンプレートを活用して、リターゲティングキャンペーンに効果的にビデオ広告をパーソナライズできます。

HeyGenはリターゲティングキャンペーンでコンバージョンを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、プロフェッショナルなボイスオーバー生成、カスタムスクリプトを使用して、魅力的なビデオ広告を作成し、リターゲティングキャンペーンを強化します。これらの機能は、特定のオーディエンスに共鳴するパーソナライズされたメッセージを届けることで、注目を集め、コンバージョンを向上させます。

HeyGenを使用してソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ広告を簡単に生成できますか？

はい、HeyGenは直感的な使いやすさを重視して設計されており、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のビデオ広告を簡単に生成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなテンプレートのライブラリを活用して、迅速な広告作成が可能で、一貫したリターゲティング広告に最適です。