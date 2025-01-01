小売業者トレーニングビデオジェネレーター：スタッフのスキルを向上
オンボーディングを変革し、テキストからビデオへのスクリプトを使用して簡単に作成された魅力的なトレーニングビデオで従業員の成長を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の小売販売員向けに、2分間の「セールスエネーブルメント」ビデオを開発し、製品の高度な機能と異議処理技術に焦点を当てて「知識共有」能力を向上させます。プレゼンテーションはダイナミックで情報豊富であり、画面上のテキストオーバーレイと自信に満ちた説得力のあるトーンを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して簡単に生成され、「字幕/キャプション」で強化されます。
すべての小売スタッフ向けに、新しい店舗ポリシーを発表する45秒のクイックアップデートビデオを作成し、「小売業者トレーニングビデオジェネレーター」の効率を活用します。ビジュアルスタイルは簡潔で明確であり、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能からのクリーングラフィックスを使用し、中立的で権威あるAIボイスを採用して「簡単な更新」の明確さと理解しやすさを確保します。
小売管理および運用スタッフ向けに、新しい在庫管理システムのセットアップと初期使用を示す1分間の指導ビデオを設計します。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップであり、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの画面録画要素を組み込み、複雑な「ビデオ制作」プロセスを効果的に案内するための役立つ指導的なAIボイスを使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは小売業者のトレーニングビデオ制作をどのように変革しますか？
HeyGenはその高度なAIビデオプラットフォームを活用して、小売業者のトレーニングビデオ制作を変革します。ユーザーはテキストスクリプトをダイナミックなトレーニングコンテンツに変換し、リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを特徴とし、ビデオ制作を大幅にスピードアップしながら高品質とエンゲージメントを維持します。
HeyGen内でトレーニングコンテンツのAIアバターやブランディング要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、AIアバターをカスタマイズし、会社のロゴや色をトレーニングビデオにシームレスに組み込むことができます。また、さまざまなテンプレートを利用し、独自のメディアライブラリを統合することで、すべての教育リソースで一貫したブランド表現を確保できます。
HeyGenは多様な小売チームに対してトレーニングビデオをどのようにアクセス可能でスケーラブルにしますか？
HeyGenは多言語ビデオプレーヤーと自動字幕/キャプションを提供し、知識共有をすべての人にアクセス可能にします。このプラットフォームはコンテンツの簡単な更新を促進し、既存のLMSシステムとのシームレスな統合のためにSCORMエクスポートをサポートし、スケールでの従業員の成長を強化します。
HeyGenは継続的な従業員の成長のために効率的なコンテンツ更新とパフォーマンス分析をどのように可能にしますか？
HeyGenは簡単な更新でトレーニングコンテンツの管理を合理化し、小売スタッフのために常に最新情報を反映したビデオを確保します。強力な分析はビデオエンゲージメントに関する実用的な洞察を提供し、コンテンツを最適化して継続的な従業員の成長を促進し、さらに魅力的なトレーニングビデオを作成することができます。