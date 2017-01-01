リテールビデオメーカー | AIビデオで売上を向上
魅力的な製品ビデオでビデオマーケティングを強化し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と簡単なブランディングコントロールを活用しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいテクノロジーガジェットの複雑な機能を紹介する90秒の製品デモビデオを開発し、eコマースビジネスや製品マーケターを対象にします。洗練されたディテール重視のビジュアルスタイルと正確で情報豊富な声を使用し、HeyGenの詳細なテキストからビデオへのスクリプト機能を強調して、高品質なビデオコンテンツを作成する能力を示します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、魅力的なプロモーションクリップを迅速に制作する方法を示す30秒の活気あるビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、目を引くグラフィック、クイックカット、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンの効率性を示し、注目を集めるソーシャルメディアビデオを作成します。
企業トレーナーやブランドマネージャーを対象に、AIアバターを通じた一貫したビデオストーリーテリングの力を説明する2分間の洞察に満ちたビデオを制作してください。プレゼンテーションはプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターがシームレスに対話する様子を特徴とし、HeyGenのAIアバターのブランドコミュニケーションにおける高度な能力を伝える落ち着いた権威ある声を組み合わせます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なビデオ作成の技術的プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したビデオ作成を提供し、ユーザーがスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使って魅力的なビデオに変換できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートにより、シンプルで効率的なワークフローを実現し、複雑なビデオ作成を高品質なビデオ出力にアクセス可能にします。
HeyGenは効果的な製品ビデオメーカーまたはリテールビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは理想的な製品ビデオメーカーであり、ビジネスが魅力的な製品デモビデオやリテールビデオマーケティングコンテンツを効率的に作成できるようにします。ユーザーはブランディング要素をカスタマイズし、ストックメディアを活用して製品を効果的に紹介し、高品質なビデオ出力を確保します。
HeyGenはリアルな人間のようなビデオコンテンツを生成するためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenの主要な技術的能力には、リアルなAIアバターの生成とテキストスクリプトからの高品質なボイスオーバーの合成が含まれます。このAIを活用したビデオ作成プロセスにより、従来の撮影を必要とせずにスケーラブルなコンテンツ制作が可能となり、多様なビデオストーリーテリングのニーズに対応する強力なソリューションを提供します。
HeyGenはビデオ作成におけるブランドの一貫性と使いやすさのためのツールを提供しますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーのカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオマーケティングコンテンツでブランドの一貫性を維持します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、すべてのユーザーにとってシンプルで効率的なビデオ作成体験をサポートし、簡単なビデオストーリーテリングを実現します。