小売ビデオジェネレーター：魅力的な製品ビデオを瞬時に作成
直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを迅速に作成し、小売の観客を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソーシャルメディアマネージャーやブティックオーナー向けに、ファッション小売店のフラッシュセールを発表するための魅力的な30秒のプロモーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポが速く、魅力的な商品を素早くカットし、エネルギッシュなポップミュージックに合わせて、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速にインパクトを与えます。この小売ビデオジェネレーターソリューションは、即座に顧客の関心を引きつけるのに役立ちます。
テクノロジー愛好家やオンラインショッパー向けに、スマートホームデバイスのセットアップとユニークな機能を明確に示す60秒の説明ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは明確で簡潔で、ステップバイステップのデモンストレーションを含み、穏やかなアンビエントバックグラウンドミュージックを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、正確さとプロフェッショナルなトーンを確保し、この重要なビデオ作成の一部を作成し、優れたAIビデオジェネレーターソリューションを提供します。
一般消費者やブランドの忠実な顧客をターゲットにした心温まる20秒のブランドストーリービデオを作成し、地元の職人のクラフトビジネスを紹介します。ビジュアルスタイルは温かく本格的で、手作りのアイテムをフィーチャーし、HeyGenのAIアバター機能で作成されたAIアバターによる短く感動的なナラティブを提供し、柔らかく心を高揚させるバックグラウンドミュージックに合わせて、ビデオジェネレーターの力を示し、魅力的なストーリーを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、ユーザーが高品質のビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なインターフェースとAIアバターを備え、さまざまなニーズに応じた魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。小売ビデオの生成も含まれます。
HeyGenは小売向けのブランドに合った製品ビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは理想的な製品ビデオジェネレーターであり、広範なブランディングコントロールを提供して、ビデオが完全にブランドに合うようにします。さまざまな製品ビデオテンプレートを活用し、特定の小売要件に合わせてカスタマイズできます。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブアセットを提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーを含む強力なクリエイティブAIビデオツールを提供し、ビデオ作成を向上させます。これらの要素を簡単に統合して、テキストプロンプトからダイナミックで魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenのAIプラットフォームを使用してどのくらい早くビデオを生成できますか？
HeyGenはビデオ生成プロセスを効率化し、テキストプロンプトから迅速にビデオを作成したり、事前にデザインされたテンプレートをカスタマイズしたりできます。この効率的なAIビデオジェネレーターは、広範な編集を必要とせずにプロフェッショナルなコンテンツを制作する力を与えます。