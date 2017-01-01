小売トレーニングビデオメーカー: スタッフ教育を魅力的に作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の小売販売員を対象にした90秒の製品トレーニングビデオを開発し、新しい製品ラインの特徴と利点を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質な製品ショットを組み込み、主要な販売ポイントを強調します。字幕/キャプションを実装して明確さとアクセス性を確保し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたインパクトのある小売トレーニングビデオメーカーを作成します。
小売顧客を対象にした45秒の迅速な顧客教育ビデオを生成し、店内の新機能やロイヤルティプログラムの更新を説明します。ビデオは現代的で簡潔なビジュアルスタイルを持ち、AIアバターを使用して情報を直接かつプロフェッショナルに伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して正確なメッセージングを行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなデジタルサイネージやソーシャルメディアプラットフォームでの最適な表示を確保し、AI駆動のビデオを高い適応性を持たせます。
小売管理者および上級スタッフ向けに、2分間の包括的な説明ビデオを設計し、新しい運用手順やソフトウェアの導入を詳述します。ビデオはプロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを維持し、明確さと詳細に焦点を当てます。ボイスオーバー生成による明瞭なナレーションで理解を深め、字幕/キャプションで重要なポイントを強調し、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、効果的に情報を伝えるトレーニングビデオを構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは小売トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な小売トレーニングビデオメーカーで、魅力的なコンテンツの作成を大幅に簡素化します。AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用することで、従業員トレーニングのニーズに合わせた一貫したメッセージングを確保しながら、高品質なトレーニングビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはトレーニングビデオを強化するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターが自然なボイスオーバーでスクリプトを伝えることができる強力なAI駆動のビデオ機能を提供します。この技術により、顧客教育や製品トレーニング資料の効率的な制作が可能になり、自動生成されたクローズドキャプションでアクセシビリティも確保されます。
HeyGenはさまざまな種類の従業員トレーニングや顧客教育に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、新しいスタッフのオンボーディングから包括的な製品トレーニング、顧客向けの魅力的な説明ビデオまで、幅広いトレーニングビデオの作成に対応しています。その柔軟性により、あらゆる学習目的に合わせたコンテンツを制作することができます。
HeyGenは魅力的なアニメーショントレーニングビデオを迅速に開発するためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはユーザーが動的なビジュアルを持つトレーニングビデオを作成することを可能にします。すぐに使えるビデオテンプレートを活用し、アニメーションビデオ要素を簡単に統合して魅力的なコンテンツを制作し、スクリプト作成やビデオ制作に通常かかる時間と労力を削減します。