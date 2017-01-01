小売トレーニングビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコンテンツを作成
プロフェッショナルなAIアバターを活用したダイナミックなトレーニングビデオで、従業員のオンボーディング効率を向上させ、コストを削減します。
経験豊富な販売員を対象にした、60秒の製品説明ビデオを制作し、新しい製品ラインの特徴を詳述します。このビデオは、ダイナミックで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して主要な仕様を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルを組み込んで製品をアクションで紹介します。
全小売スタッフ向けに、緊急出口や漏れ対応などの重要な安全プロトコルを示す、2分間の影響力のあるコンプライアンス研修ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で正確であり、重要な情報が効果的に伝えられるように、明確な字幕/キャプションを使用し、プロフェッショナルなカスタマイズ可能なテンプレート内で提示されます。
カスタマーサービスチーム向けに、一般的な顧客の苦情を処理するためのベストプラクティスを示す、45秒の簡潔な知識共有ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは共感的で実用的であり、AIアバターを使用してシナリオをロールプレイし、専門的なナレーション生成を行い、最大のリーチを得るためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして小売トレーニングビデオの作成を革新できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、企業がプロフェッショナルな小売トレーニングビデオを効率的に作成するのを支援します。リアルなAIアバターとAIナレーションを使用してテキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、コンテンツ作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenが効果的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターと多様なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリを活用してトレーニングビデオの制作を加速します。これにより、従業員のオンボーディングや知識共有の取り組みが常に魅力的でプロフェッショナルなものとなります。
HeyGenはさまざまな種類の企業トレーニングビデオをサポートできますか？
はい、HeyGenは従業員のオンボーディング、技術トレーニング、コンプライアンス研修、一般的な知識共有など、さまざまな企業トレーニングのニーズに対応できる柔軟性があります。私たちのプラットフォームは、どの部門やテーマにも合わせたプロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を可能にします。
HeyGenはAIアバターを利用してトレーニング体験を向上させますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとAIナレーションを統合して、トレーニングスクリプトを生き生きとさせます。このテキストからビデオへの機能により、すべてのトレーニングコンテンツがプロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションとなり、プロフェッショナルなトレーニングビデオをよりダイナミックにします。