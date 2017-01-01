小売トレーニングジェネレーター: 魅力的な従業員トレーニングを作成

オンボーディングとスキル開発のためのカスタムコースを簡単に作成。AIアバターを使用してダイナミックで魅力的なコンテンツを提供します。

45秒のビデオが、鮮やかなビジュアルとプロフェッショナルな声で、スクリプトから簡単に生成されるテキストからビデオへの機能を使って、新入社員のオンボーディングトレーニングをどのように変革するかを発見してください。この魅力的なクリップは、小売業の人事マネージャーやトレーニングコーディネーターを対象にしており、小売トレーニングジェネレーターの力を示し、魅力的なイントロダクションコンテンツを迅速に作成し、すべての新入社員が強力なスタートを切れるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
店舗マネージャーがチームの専門知識を向上させるために設計された60秒の指導ビデオを想像してください。クリーンでモダンな美学とAIアバターによる落ち着いた情報提供のナレーションで、このビデオはカスタムコースビルダーがどのようにスキル開発をシームレスにするかを示します。専門的なモジュールの作成を簡単にし、小売環境内での継続的な学習を促進します。
サンプルプロンプト2
製品トレーニング戦略を30秒の簡潔なビデオで向上させ、製品マネージャーやマーケティングチームに最適です。このダイナミックなシーケンスは、事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用し、自動字幕/キャプションで強化され、主要な製品機能を迅速に強調します。高度な従業員トレーニングジェネレーターが複雑な情報を消化しやすいコンテンツに簡素化し、製品知識と販売効率を向上させる様子を目の当たりにしてください。
サンプルプロンプト3
コンプライアンスオフィサーや地域マネージャーに、重要なコンプライアンス研修の更新を提供するプロフェッショナルな50秒のビデオを提供します。包括的なメディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルと明確で権威あるボイスオーバー生成を特徴とし、このビデオは安心感と明確さを提供します。AIクイズジェネレーターの機能を活用して、チームが常に情報を得てコンプライアンスを守り、理解を効果的に評価する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小売トレーニングジェネレーターの仕組み

魅力的でカスタマイズされたトレーニングモジュールを迅速に開発し、小売チームのパフォーマンスを向上させ、すべての拠点で一貫した学習を保証します。

1
Step 1
コースの基盤を作成
事前にデザインされたテンプレートを選択するか、カスタムコースビルダーを利用して小売トレーニングモジュールを構築します。これにより、効果的な学習の基盤が整います。
2
Step 2
魅力的なトレーニングコンテンツを追加
AIを活用したテキストからビデオへの機能を使用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換し、コースにダイナミックなレッスンを追加します。
3
Step 3
ブランドのアイデンティティを適用
ロゴやカラースキームを含む会社独自のブランディングコントロールをすべてのトレーニング資料に適用し、一貫性を確保します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配信
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用してトレーニングを最終化し、さまざまなプラットフォームで小売従業員全員にシームレスでスケーラブルな配信を準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した説明で複雑な小売トピックを簡素化。

AIビデオを利用して、複雑な製品機能やコンプライアンスポリシーを分かりやすく解説し、すべての従業員が明確に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenのようなAIを活用したトレーニングジェネレーターは従業員トレーニングにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なテキストからビデオへのレッスンに変換し、リアルなAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を特徴としています。これにより、オンボーディングトレーニングや製品トレーニングなどの分野でスケーラブルなトレーニングコンテンツの作成が大幅に加速され、強力な従業員トレーニングジェネレーターとなります。

HeyGenは小売環境でのカスタムコースビルダーのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴやカラーのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションと豊富なメディアライブラリを提供し、独自のEラーニングプラットフォームを作成できます。これにより、小売トレーニングソフトウェアが魅力的で一貫したブランドメッセージを提供することを保証します。

HeyGenは多様な小売チームのためのスケーラブルなトレーニングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは非常に効果的な従業員トレーニングジェネレーターとして設計されており、自動字幕/キャプションやさまざまなデバイスに対応した柔軟なアスペクト比のリサイズ機能を提供します。これにより、すべての従業員が高品質なスキル開発とコンプライアンス研修資料に効率的にアクセスできるようになります。

HeyGenはコンテンツ作成において効率的な小売トレーニングソフトウェアである理由は何ですか？

HeyGenの直感的なインターフェースと強力なテンプレートとシーンにより、ユーザーは簡単なテキストからプロフェッショナルな製品トレーニングビデオを迅速に生成できます。この迅速なコース作成ツールの能力により、HeyGenはトップクラスの小売トレーニングジェネレーターとして位置づけられ、トレーニングモジュールの迅速な更新と展開を可能にします。