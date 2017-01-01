小売スタッフビデオジェネレーター：トレーニングと販売を強化
AIアバターを使用して、プロフェッショナルな社員トレーニングビデオと魅力的なマーケティングコンテンツを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア上の潜在顧客を対象にした30秒のマーケティングビデオを開発し、新製品をダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルとエネルギッシュな音楽で紹介します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、ソーシャルメディアコンテンツ作成のための魅力的な製品デモコンテンツを迅速に生成します。
既存の小売スタッフ全員向けに、60秒の内部コミュニケーションアップデートを作成し、新しい運用手順をプロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルと明確なナレーションで詳細に説明します。このビデオは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、一貫性があり理解しやすいメッセージングで効率を向上させます。
店舗マネージャーやチームリーダーを対象にした50秒の小売業務アップデートビデオを生成し、インフォグラフィックスタイルのオーバーレイと権威あるトーンを特徴とする洗練された直接的なビジュアルスタイルで提示します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、プロフェッショナル品質のビデオを迅速かつ一貫して作成できる使いやすいビデオプラットフォームを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように小売スタッフビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、AIアバターを使用して高品質な社員トレーニングビデオやオンボーディングトレーニングコンテンツを迅速に作成することで、企業を支援します。このエンドツーエンドのビデオプラットフォームは、小売業務や内部コミュニケーションのためのプロフェッショナル品質のビデオ制作を簡素化し、効率を向上させます。
HeyGenが使いやすいAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的なプラットフォームを提供し、複雑なマーケティングビデオや製品デモンストレーションでもテキストからビデオを作成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用することで、事前のビデオ編集経験がなくても魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
小売マーケティングビデオのためにAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではAIアバターをブランドのイメージやメッセージに合わせて広範にカスタマイズできます。これらのプロフェッショナル品質のアバターを使用して、視聴者に響く魅力的なマーケティングビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ、トレーニングビデオを作成できます。
HeyGenはどのようにビデオ作成の効率を向上させますか？
HeyGenは、テキストからビデオの作成から最終エクスポートまで、ビデオ制作プロセスを合理化することで効率を大幅に向上させます。AIアバター、ボイスオーバー生成、カスタマイズ可能なテンプレートなどの強力な機能により、トレーニングビデオから内部コミュニケーションまで、さまざまなビデオコンテンツを短時間で迅速に開発できます。