新しいサステナブルファッションラインを紹介する30秒の魅力的なプロダクトローンチビデオを作成し、環境に配慮したミレニアル世代をターゲットに、トレンディなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを使用します。AIアバターを活用して、主要な特徴やスタイリングのヒントを提示し、発表を新鮮でパーソナライズされたものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

忙しいテクノロジーに精通したプロフェッショナルを対象にしたスマートホームデバイスの革新的な機能を説明する45秒の簡潔なプロダクトデモビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、Text-to-video from script機能を使用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、その利点を明確に伝えます。
DIY愛好家やクラフト愛好家にアピールするユニークな手作り陶器のラインのための60秒のインスパイアリングなリテールショーケースビデオを制作します。温かみのある招待的なビジュアル美学と穏やかなバックグラウンドミュージックを採用し、多様なテンプレートとシーンを活用して各作品の細部と職人技を強調します。
価値を求める顧客やバーゲンハンターを特にターゲットにしたオンラインブティックの期間限定フラッシュセールを発表する緊急の15秒ビデオを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでエネルギッシュにし、独占性を強調するために説得力のあるナレーション生成を活用して明確な行動喚起を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リテールショーケースビデオジェネレーターの使い方

使いやすいAIプラットフォームで製品ディスプレイを魅力的なビデオ体験に変え、オーディエンスを魅了し、売上を向上させます。

Step 1
テンプレートを選択
リテールアイテムを効果的に紹介するためにデザインされた多様なプロダクトビデオテンプレートから選択します。これにより、ビジュアルストーリーのプロフェッショナルな基盤が提供されます。
Step 2
ショーケースをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツールを使用してビデオを簡単にパーソナライズします。製品画像、テキストオーバーレイ、ブランディング要素を追加して、独自のスタイルを反映させます。
Step 3
AIアバターとナレーションを追加
リアルなAIアバターを取り入れて製品を紹介したり、スクリプトから自然な音声を生成してエンゲージメントを高めます。
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、ソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で高品質なリテールショーケースビデオをエクスポートし、広範なリーチとオーディエンスへの影響を最適化します。

プロダクト成功事例を強調

実際の顧客の成功事例や証言を強調する魅力的なAIビデオを作成し、製品の価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリテールショーケースビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた多様なプロダクトビデオテンプレートを提供し、魅力的なリテールショーケースビデオを簡単にカスタマイズできるようにします。初心者にも優しいインターフェースとドラッグ＆ドロップ編集ツールにより、誰でもビデオ作成が可能になり、eコマースビデオマーケティングを強化します。

HeyGenでAIアバターを使ってプロダクトデモビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターをプロダクトデモビデオに統合し、製品を魅力的なプレゼンターで生き生きとさせることができます。また、AIテキストからビデオへのツールを利用して、スクリプトから自然なナレーションを生成することも可能です。

HeyGenはビジネスにとって効果的なプロダクトビデオメーカーですか？

HeyGenは高品質なAIプロダクトビデオの作成を加速し、あらゆるビジネスにとって理想的なプロダクトビデオメーカーです。プラットフォームを活用して、プロダクトローンチやハウツービデオのアニメーションビデオを迅速に制作し、ソーシャルメディアで簡単に共有できます。

HeyGenはAIプロダクトビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはロゴの追加や色のカスタマイズなど、広範なブランディングコントロールを提供し、AIプロダクトビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。すべての要素を簡単に調整して、インパクトのあるコンテンツを作成できます。