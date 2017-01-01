リテールショーケースビデオジェネレーター：魅力的なプロダクトデモを作成
AIテキストからビデオへのスクリプトを使用して、魅力的なビジュアルストーリーにアイデアを素早く変換し、魅力的なプロダクトデモビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
忙しいテクノロジーに精通したプロフェッショナルを対象にしたスマートホームデバイスの革新的な機能を説明する45秒の簡潔なプロダクトデモビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、Text-to-video from script機能を使用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、その利点を明確に伝えます。
DIY愛好家やクラフト愛好家にアピールするユニークな手作り陶器のラインのための60秒のインスパイアリングなリテールショーケースビデオを制作します。温かみのある招待的なビジュアル美学と穏やかなバックグラウンドミュージックを採用し、多様なテンプレートとシーンを活用して各作品の細部と職人技を強調します。
価値を求める顧客やバーゲンハンターを特にターゲットにしたオンラインブティックの期間限定フラッシュセールを発表する緊急の15秒ビデオを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでエネルギッシュにし、独占性を強調するために説得力のあるナレーション生成を活用して明確な行動喚起を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なリテールショーケースビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた多様なプロダクトビデオテンプレートを提供し、魅力的なリテールショーケースビデオを簡単にカスタマイズできるようにします。初心者にも優しいインターフェースとドラッグ＆ドロップ編集ツールにより、誰でもビデオ作成が可能になり、eコマースビデオマーケティングを強化します。
HeyGenでAIアバターを使ってプロダクトデモビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターをプロダクトデモビデオに統合し、製品を魅力的なプレゼンターで生き生きとさせることができます。また、AIテキストからビデオへのツールを利用して、スクリプトから自然なナレーションを生成することも可能です。
HeyGenはビジネスにとって効果的なプロダクトビデオメーカーですか？
HeyGenは高品質なAIプロダクトビデオの作成を加速し、あらゆるビジネスにとって理想的なプロダクトビデオメーカーです。プラットフォームを活用して、プロダクトローンチやハウツービデオのアニメーションビデオを迅速に制作し、ソーシャルメディアで簡単に共有できます。
HeyGenはAIプロダクトビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはロゴの追加や色のカスタマイズなど、広範なブランディングコントロールを提供し、AIプロダクトビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。すべての要素を簡単に調整して、インパクトのあるコンテンツを作成できます。