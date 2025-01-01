プロモビデオメーカー：今日から小売売上を向上

魅力的なAIアバターを使用して、インパクトのある小売ビデオ広告とマーケティングビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「eコマースストア」が特注ジュエリーを専門に扱う15秒のフラッシュセール告知をデザインします。ソーシャルメディア上のオンラインショッパーを対象にしています。ビジュアルの美学はテンポが速く、鮮やかで、大胆なテキストオーバーレイとエキサイティングな音響効果を特徴とし、明確な行動喚起で締めくくります。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して、無音視聴環境での最大のリーチを実現します。
サンプルプロンプト2
新しいB2Bソリューションを紹介する45秒の説明ビデオを制作し、効率的な「マーケティングビデオ」を作成します。潜在的なビジネスクライアントを対象に、簡素化されたコンテンツ作成を求めています。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで明確であり、クリーンなアニメーショングラフィックスと落ち着いた権威ある「AIボイスオーバー」を組み込み、主要な機能と利点を詳細に説明し、洗練されたプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト3
フィットネススタジオの60秒の顧客の声「プロモーションビデオ」を開発し、決めかねている顧客や健康愛好家をターゲットにします。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、自然な環境での本物の顧客インタビューを特徴とし、柔らかくインスピレーションを与える背景音楽で補完されます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、魅力的なオープニングで証言をシームレスに紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小売セールプロモビデオメーカーの使い方

小売セールのための素晴らしいプロモーションビデオを簡単に作成します。ユーザーフレンドリーなツールとAI駆動の機能でエンゲージメントを高め、顧客の関心を引きます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選ぶ
小売プロモーションやセールイベントに合わせたプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選び、プロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
メディアとテキストを追加
製品画像、ビデオクリップ、セールスコピーをドラッグ＆ドロップエディターに追加して、プロモーションビデオをカスタマイズします。
3
Step 3
AI機能で強化
自動字幕やAIボイスオーバーなどのAI機能を活用して、プロフェッショナルな仕上がりとアクセシビリティを追加し、小売セールメッセージを明確で魅力的にします。
4
Step 4
プロモをエクスポートして共有
完成したプロモーションビデオを希望のアスペクト比でダウンロードし、ソーシャルメディアプラットフォームや他のマーケティングチャネルで共有して、オーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声で信頼を築く

AIビデオを使用して本物の顧客成功ストーリーを開発し、信頼性を高め、小売製品の新しい購入を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオ作成を強化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」と「ストックメディア」の広範なライブラリを提供し、魅力的な「マーケティングビデオ」を迅速に制作するのを助けます。「AIボイスオーバー」や「アニメーションタイトル」を活用して、真にクリエイティブなタッチを加えることができ、HeyGenはあなたのブランドのための強力な「プロモビデオメーカー」となります。

HeyGenが効果的なプロモビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的な「AI機能」を活用して、「プロモビデオ」作成プロセス全体を効率化します。スクリプトを使用した「テキストからビデオ」生成からリアルな「AIアバター」まで、HeyGenは高品質な「プロモーションビデオ」を非常に簡単かつ効率的に制作する力を与えます。

HeyGenは私のビジネスのためにビデオ編集を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と包括的な「ビデオ編集ツール」は、「小規模ビジネス」や「eコマースストア」にとって「ビデオ広告」や「説明ビデオ」を簡単に作成できるようにします。「自動字幕」やブランディングを簡単に追加して、プロフェッショナルな結果を得ることができ、ビデオ作成が誰にでもアクセス可能になります。

HeyGenはソーシャルメディア向けのビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、魅力的な「ソーシャルメディア」コンテンツを作成するために設計されており、多用途な「ビデオテンプレート」と「ロイヤリティフリーのアセット」を提供します。異なるプラットフォームに合わせてビデオを簡単にリサイズし、「AIボイスオーバー」を追加して視聴者の注意を引きつけ、コンテンツが際立つようにします。