小売セールプロモビデオジェネレーターで売上を解放

強力なテンプレートとシーンを使って、素晴らしいプロモーションビデオを迅速に作成し、マーケティングキャンペーンを強化しましょう。

178/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファッションとライフスタイルブランドのマーケティングマネージャーを対象にした、新しいコレクションを紹介するための45秒の製品ビデオをソーシャルメディア向けに開発してください。ビジュアルはハイファッションで憧れを抱かせるもので、洗練されたアンビエントな電子音楽と組み合わせます。AIアバターがどのようにして広範な撮影を必要とせずに製品の特徴を魅力的に紹介できるかを示してください。
サンプルプロンプト2
季節セールを計画している小売店マネージャー向けに、60秒の説明ビデオを制作し、小売セールプロモビデオジェネレーターの効果的な使用方法を示してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、画面上のテキストオーバーレイと温かみのあるナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成機能を使って、プロフェッショナルなストーリーを簡単に作成できることを強調してください。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターと広告代理店向けに、緊急のマーケティングキャンペーンのためのビデオジェネレーターの迅速な作成能力を紹介する15秒のパンチの効いたビデオをデザインしてください。ビジュアルアプローチは大胆でインパクトがあり、素早いカットとダイナミックなサウンドデザインを特徴とし、即座に注意を引きます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なメッセージをどのようにしてビジュアルストーリーに変換できるかを示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小売セールプロモビデオジェネレーターの仕組み

注目を集め、最高のオファーを強調する魅力的な小売セールビデオを迅速に作成し、すべてのマーケティングチャネルでのエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルな「テンプレート」から選択して、小売セールのお知らせに最適な基盤を構築します。HeyGenの「テンプレートとシーン」はビデオ作成を効率化します。
2
Step 2
コンテンツをアップロード
特定の「製品ビデオ」、画像、テキスト説明をアップロードします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」はすべてのメディア資産をシームレスに統合します。
3
Step 3
AIでカスタマイズ
スマートな「AI編集ツール」を使って「プロモーションビデオ」を洗練し、ナレーション、動的テキスト、ブランド要素を追加し、インパクトと魅力を確保します。
4
Step 4
作成物をエクスポート
「小売セールプロモビデオジェネレーター」の作成を最終化します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、プラットフォーム全体での簡単な配信と最大の影響を与えるためにビデオを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで製品の推薦を紹介

.

信頼を築き、コンバージョンを向上させるために、顧客のレビューや製品の推薦を強調する魅力的なAIビデオを簡単に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように加速できますか？

HeyGenは、先進的なAI機能と直感的なインターフェースを使用して、プロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速に生成する力を提供します。HeyGenの使いやすいテンプレートとAIビデオエディターを使用すれば、売上を向上させる魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを生成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、カスタムブランディングコントロールを含む包括的なAI編集ツールとクリエイティブ機能を提供します。豊富なメディアライブラリを活用して、ソーシャルメディア向けに魅力的な製品ビデオや説明ビデオを制作できます。

HeyGenは小売セールプロモビデオやその他のマーケティングキャンペーンの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なマーケティングキャンペーンをサポートする強力な小売セールプロモビデオジェネレーターです。高品質な製品ビデオ、説明ビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成し、効果的にオーディエンスにリーチできます。

HeyGenには自動字幕やナレーション生成などのビデオプロジェクト向けの機能が含まれていますか？

はい、HeyGenは自動字幕やリアルなナレーション生成などの重要な機能でビデオ制作を効率化します。これらのツールは、マーケティングビデオをアクセスしやすくプロフェッショナルにし、プロモーションビデオコンテンツの影響を高めます。