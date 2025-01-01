小売プロモーションビデオジェネレーター：魅力的なビデオを瞬時に作成
HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、マーケティングキャンペーンや製品発表を魅力的なプロモーションビデオで強化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小売ブランドの期間限定フラッシュセールを発表するためのエネルギッシュな15秒のプロモーションビデオを作成し、ソーシャルメディアプラットフォームでお得な情報を探している買い物客をターゲットにします。ダイナミックなカット、太字のアニメーションテキストオーバーレイ、エキサイティングな効果音を使用して緊急感を演出します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して、視覚的に印象的で注目を集める広告ビデオを迅速に組み立て、マーケティングキャンペーンに活用しましょう。
新しいB2Bサービスを紹介する45秒の説明ビデオを開発し、潜在的な企業クライアントやテクノロジーに詳しい消費者を対象にします。ビデオはクリーンでミニマリストなビジュアル美学を持ち、明確なステップバイステップのアニメーションと親しみやすく権威あるナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、詳細な説明を包括的なビジネスマーケティングビデオに効率的に変換します。
季節のホリデーキャンペーンのための心温まる20秒の小売プロモーションビデオを制作し、一般の人々を対象にしたお得なオファーを提供します。ビジュアルスタイルは暖かく招かれる色と陽気なバックグラウンドミュージックを特徴とし、喜びとコミュニティの感覚を伝えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのソーシャルメディアチャネルで広告ビデオを効果的にし、普遍的なアクセシビリティと明確なコミュニケーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターを使用して、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成できるようにします。AI駆動のツールと豊富なテンプレートライブラリを活用して、すべてのマーケティングキャンペーンや製品発表のために高品質なコンテンツを制作し、クリエイティブなアイデアを強化し、ビデオメーカーのワークフローを効率化します。
HeyGenはマーケティングプロモーションのためにどのような種類のテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア、製品ビデオ、セールイベント用の特定のオプションを含む、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの包括的なライブラリを提供しています。ドラッグアンドドロップエディターを使用して迅速にカスタマイズでき、どのプラットフォームでも素晴らしいマーケティングプロモーションを簡単に作成できます。
HeyGenはAIボイスオーバーと自動字幕をプロモーションビデオに組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動ツールは、リアルなAIボイスオーバーと自動字幕のシームレスな統合を可能にし、プロモーションビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。これにより、ビデオ編集プロセスが効率化され、グローバルなオーディエンスに対してメッセージが明確で魅力的になります。
HeyGenを使用してプロモーションビデオを作成する際にブランドアイデンティティを維持するにはどうすればよいですか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ブランドのロゴ、色、特定のビジュアル要素をすべてのプロモーションビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、マーケティングキャンペーン全体で一貫性が保たれ、作成するすべての製品ビデオでブランドの存在感が強化されます。