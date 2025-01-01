小売プロモビデオジェネレーター: マーケティングビデオを迅速に作成
多様なテンプレートとシーンを使用して、eコマースストア向けの魅力的な製品ビデオを迅速に制作し、エンゲージメントと売上を向上させましょう。
さまざまなソーシャルメディアチャンネルで視覚コンテンツを迅速に拡大する必要があるマーケティングプロフェッショナルを対象とした45秒のダイナミックなビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォーム向けに異なるアスペクト比を迅速に生成およびエクスポートする方法を紹介します。現代的でアップビートなバックグラウンドミュージックトラックと簡潔なAIボイスオーバーが、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能の効率性と、あらゆるキャンペーンをすぐに開始できる「テンプレートとシーン」の豊富な選択肢を強調し、生のアイデアを瞬時に洗練されたマーケティングビデオに変えます。
AIを活用したツールを利用して高度にカスタマイズされた製品ビデオを作成することに興味のある技術ユーザーやクリエイティブエージェンシー向けの90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細で説明的であり、「AIアバター」の複雑なカスタマイズオプションと「メディアライブラリ/ストックサポート」からのさまざまなシーンへのリアルな統合を示します。情報豊かで明確なボイスオーバーが洗練された機能を説明し、自動生成された「字幕/キャプション」がアクセシビリティを確保し、詳細な説明コンテンツを作成する背後にある技術的な能力を強調します。
店舗ディスプレイやフラッシュセール用の迅速で効果的なプロモーションビデオを必要とする小売マネージャーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、大胆なテキストオーバーレイとダイナミックなシーントランジションを利用して即座に注意を引きます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成されたアップビートでキャッチーなボイスオーバーが直接的な行動喚起を行い、即座に使用可能な「テンプレートとシーン」をどのように簡単に展開して、広範な編集なしで緊急性のある販売促進コンテンツを作成できるかを示し、効果的な小売プロモビデオジェネレーターとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、テキストプロンプトを魅力的なマーケティングビデオに変換します。私たちのAIビデオエディターは、ユーザーが高品質なコンテンツを簡単に生成できるようにし、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenにはどのようなプロモーションビデオ用のテンプレートがありますか？
HeyGenは、さまざまなプロモーションビデオやビデオ広告に特化したプロフェッショナルなテンプレートの多様なライブラリを提供しています。ユーザーはこれらをドラッグアンドドロップエディターで簡単にカスタマイズし、ロイヤリティフリーの素材を利用して迅速に魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアチャンネル向けに字幕やキャプションを生成できますか？
はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアチャンネルでのリーチを最大化するために、正確な字幕やキャプションを自動生成する強力な機能を備えています。これにより、プロモーションビデオがすべてのプラットフォームでアクセス可能で効果的になります。
HeyGenは製品ビデオ用のAIアバターとカスタムブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、製品ビデオや小売プロモビデオジェネレーターコンテンツでメッセージを伝えるリアルなAIアバターの選択肢をユーザーに提供します。また、ロゴや色を含むカスタムブランディングを統合して、一貫したブランドアイデンティティを維持することもできます。