リテール製品ビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成

AIを使用してeコマース向けの驚くべき製品ビデオを作成します。スクリプトからビデオにテキストを迅速に変換し、スケーラブルで高品質なコンテンツ作成を実現します。

小規模ビジネスオーナーやeコマース起業家がHeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、どのように迅速に高品質な「リテール製品ビデオジェネレーター」コンテンツを作成できるかを示す、活気ある30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、素早いカットを特徴とし、起業家が製品ビデオを簡単にカスタマイズする様子を、アップビートでポジティブなサウンドトラックに乗せて紹介します。さまざまな製品タイプに対するプラットフォームの「簡単なカスタマイズ」を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーやデジタルエージェンシーをターゲットにした、HeyGenの「AI製品ビデオジェネレーター」が「スケーラブルなビデオ作成」をどのように効率化するかを示す、洗練された45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックで、多様な製品例の間をスムーズに移行し、プロフェッショナルで自信に満ちたナレーションを特徴とします。「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、広範な制作の障害なしに一貫した大量のビデオコンテンツを生成することで得られる効率を強調してください。
サンプルプロンプト2
製品ローンチチームや革新的なブランド向けに、シネマティックなビジュアルスタイルと豊かで詳細なサウンドデザインを備えた新しいテクノロジーガジェットを紹介する、没入型の60秒「製品デモビデオ」ストーリーを制作してください。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」機能を使用して「多言語サポート」を簡単に実装できる方法を示し、製品を多様な国際市場にアクセス可能にすることで、グローバルなリーチを強調します。トーンはアスピレーショナルで、異なる言語を話す多様なAIアバターをフィーチャーしてください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームで注目を集めるように設計された、テンポの速い30秒の「eコマース製品ビデオ」を開発してください。ビジュアルの美学はトレンディで視覚的に魅力的で、鮮やかな色彩と素早く魅力的な編集を特徴とし、モダンでアップテンポなバックグラウンドミュージックが伴います。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が迅速なコンテンツ作成を可能にし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がInstagram Reels、TikTok、YouTube Shortsでの最適な表示を保証する方法を強調してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リテール製品ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して魅力的なリテール製品ビデオを簡単に作成し、コンテンツ制作を効率化し、パーソナライズされた体験で顧客を引き付けます。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIによる自動生成スクリプトを使用して、製品の主要な特徴と利点を概説し、効果的なリテール製品ビデオのための魅力的なスクリプトを生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択し、ライブラリから適切なビデオテンプレートとストックメディアを選んでシーンを構築します。
3
Step 3
詳細をカスタマイズして洗練
オンラインビデオエディターを使用してビデオをカスタマイズし、ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込み、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズを調整してビデオを完成させ、高品質なリテール製品ビデオをエクスポートし、eコマースプラットフォームやソーシャルメディアで準備完了にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の証言を強調

顧客の証言ビデオを簡単に開発し、信頼を築き、製品の価値を示します。

よくある質問

HeyGenは製品ビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？

HeyGenのAI製品ビデオジェネレーターは、AIを活用して魅力的な製品ビデオを作成する力を提供し、豊富なビデオテンプレートとAIアバターを使用してクリエイティブなビジョンを実現します。このプラットフォームは直感的な製品ビデオメーカーとして機能し、コンセプトから完成までの全プロセスを効率化します。

HeyGenはスケーラブルなeコマース製品ビデオ作成に適していますか？

はい、HeyGenはスケーラブルなビデオ作成を目的に設計されており、企業が多数のeコマース製品ビデオを効率的に制作できるようにします。使いやすいオンラインビデオエディターには簡単なカスタマイズオプションとドラッグ＆ドロップエディターが備わっており、プロフェッショナルなビデオ制作を迅速かつ簡単に行えます。

HeyGenの製品ビデオメーカーではAIアバターとスクリプトはどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIによる自動生成スクリプトを活用して、製品デモビデオやその他の製品ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなボイスオーバーを追加して製品プレゼンテーションのインパクトを高めることができます。

HeyGenで異なるプラットフォームや言語向けに製品ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールと簡単なカスタマイズ機能を提供し、あらゆるプラットフォームやオーディエンス向けに製品ビデオを調整できます。多言語サポートと強力な字幕オプションを備えており、グローバル市場に効果的にリーチし、eコマース製品ビデオを普遍的に影響力のあるものにします。