小売業務要約ビデオメーカー：簡単に作成
魅力的な店舗運営ビデオやトレーニングコンテンツを迅速に作成し、スクリプトをテキストからビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域マネージャーや企業の関係者に明確な概要を提供するために、過去四半期の「店舗運営ビデオ」のパフォーマンスを詳細に説明する45秒の「説明ビデオメーカー」プレゼンテーションを構築します。このビデオは、鮮明なインフォグラフィック、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイル、権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、データ駆動の説得力あるストーリーを効率的に作成します。
小売顧客やソーシャルメディアのフォロワーを対象に、新製品ラインや季節セールを発表する活気ある30秒の「ソーシャルメディアビデオ」を開発します。エネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートな音楽トラックで特徴付けられたこの「ビデオメーカー」コンテンツは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ダイナミックでブランド化された音声要素を追加します。
新しい「ビジネスプロセス」更新や「ビジュアルマーチャンダイジング」ガイドラインを店舗チームリーダーに伝えるために、簡潔な20秒の内部ビデオを作成します。クリーンで指導的なビジュアルスタイルと理解しやすい音声トラックを特徴とするこの非常に情報豊富な作品は、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、騒がしい小売環境でも明確さとアクセス性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的な小売業務要約ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは強力な小売業務要約ビデオメーカーであり、魅力的な店舗運営ビデオを簡単に作成できます。高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑なビジネスプロセスを効率的に簡潔で情報豊富な要約に変換します。
HeyGenでは小売ビデオコンテンツのブランディングにどのようなクリエイティブコントロールがありますか？
HeyGenは、すべての小売ビデオコンテンツで一貫したブランディングを確保するための広範なブランディングコントロールを提供します。ビデオテンプレートをカスタマイズし、ロゴや色などのブランド要素を組み込み、音楽やボイスオーバー、自分の写真やビデオクリップでビデオを強化できます。
HeyGenはさまざまなビジネスビデオを迅速に作成するプロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenは直感的なビデオメーカーであり、ビデオコンテンツを迅速に作成する方法を簡素化するように設計されています。テキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを搭載したAIビデオエージェントにより、プロフェッショナルな短編ビデオを数分で制作し、ビデオ制作のワークフローを効率化します。
HeyGenはトレーニングやソーシャルメディアコンテンツなど、他の重要な小売ビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは説明ビデオメーカーとして優れており、幅広い小売ビデオのニーズをサポートしています。要約ビデオ以外にも、新しい小売採用者向けの魅力的なトレーニングビデオ、ソーシャルメディアビデオ、プロフェッショナルな推薦やプロモーションを簡単に制作し、ブランドを強化できます。