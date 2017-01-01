小売業オンボーディングビデオメーカー：スタッフを迅速にトレーニング

魅力的なビデオで小売業のオンボーディングを変革。AIアバターを使用してプロフェッショナルなトレーニングコンテンツを簡単に作成し、スタッフを引きつけます。

新しいHRプロフェッショナルが大量の採用を管理するための、1分間の魅力的な小売業オンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのような自動ビデオ生成プラットフォームを使用して、一貫した高品質のオンボーディングビデオを簡単に作成できることを示すべきです。クリーンで企業的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたAIアバターが主要なHRプロセスを説明し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用してコンテンツ作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい小売業の採用者と既存の店舗マネージャー向けに、顧客サービスのベストプラクティスを示す90秒のダイナミックなトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、視聴者を引き込むためにさまざまなテンプレートとシーンを組み込みます。音声はフレンドリーで明瞭なナレーションで、正確な字幕/キャプションを補完し、AIを活用したトレーニングビデオの重要な詳細が環境に関係なく理解されるようにします。
サンプルプロンプト2
既存の小売販売員向けに、新製品の発売とその主要機能に焦点を当てた45秒の魅力的なビデオを開発してください。メディアライブラリ/ストックサポートから関連する製品画像を取り入れ、テンポの速い情報豊富なビジュアルスタイルを採用します。ナレーションは明確で熱意のあるAIボイスオーバーで提供し、更新が重要で簡単に消化できるようにします。
サンプルプロンプト3
フロントラインの小売スタッフ向けに、販売時点での一般的な顧客の問い合わせに対処する方法を示す30秒の簡潔なビデオを設計してください。ビジュアルアプローチは直接的でアクション指向であり、ステップバイステップの指示を強調します。このビデオは、さまざまな画面フォーマットに簡単に適応できるようにし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、この小売業オンボーディングビデオメーカーソリューション内での迅速なコンテンツ更新のためにスクリプトからのテキストをビデオに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

小売業オンボーディングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで魅力的で情報豊富な小売業オンボーディングビデオを効率的に作成し、新しい採用者のトレーニングを効率化し、一貫性を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
テキストをビデオに変換する機能のためにトレーニングコンテンツを作成するか、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して小売業オンボーディングビデオの構造を決定します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
コンテンツを提示するAIアバターを選び、リアルなAIボイスオーバーを生成して、メッセージを明確かつ効果的に伝えます。
3
Step 3
ブランディングとメディアを追加
ブランディングコントロールを使用して会社のロゴとブランドカラーを統合し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを使用してビデオを強化します。
4
Step 4
字幕を生成してエクスポート
アクセシビリティのために正確な字幕/キャプションを自動生成し、希望のアスペクト比で洗練された小売業オンボーディングビデオをエクスポートします。

使用例

複雑な小売情報を明確化

複雑な小売ポリシーや詳細な製品情報の伝達を、明確で簡潔なビデオを通じて効率化します。

よくある質問

HeyGenは小売業のオンボーディング用のAIを活用したトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなAIを活用したトレーニングビデオに変換します。さまざまなAIアバターを選択し、テキストをビデオに変換する機能を利用して、自動化されたビデオ生成プロセスを効率化し、効果的な小売業のオンボーディングを実現します。

AIオンボーディングビデオを自社のブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをオンボーディングビデオに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリにより、顧客オンボーディングや従業員オンボーディングのために、会社のビジュアルガイドラインに完全に一致するコンテンツを確保します。

HeyGenは多言語のオンボーディングコンテンツを生成するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは強力なテキスト読み上げとAIボイスオーバーを通じて多言語のトレーニングコンテンツ作成をサポートしています。また、さまざまな言語の正確な字幕生成を行い、従業員オンボーディングビデオがグローバルにアクセス可能で影響力のあるものとなるようにします。

HeyGenのAIを活用した自動化は、小売業のオンボーディングビデオ制作をどのように向上させますか？

HeyGenのAIを活用した自動化は、ビデオ制作の効率を大幅に向上させます。迅速なコンテンツ更新とスケーラブルなビデオ生成を可能にし、小売業のオンボーディングビデオライブラリが最新で魅力的な状態を保ち、手間のかかる手動ビデオ編集を必要としません。