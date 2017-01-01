小売マーケティングビデオメーカー：売上とエンゲージメントを向上

驚くべき小売マーケティングビデオを瞬時に作成。AIアバターを活用して、最大の効果をもたらす魅力的でパーソナライズされたメッセージを届けましょう。

最新の季節商品を紹介する45秒の小売マーケティングビデオを作成しましょう。この視覚的に魅力的なビデオは、オンラインショッピングをターゲットにし、最新の入荷商品を強調するナレーションと鮮やかなアニメーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、スムーズにスタートしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

この60秒のマーケティングビデオでは、AIアバターがブランドのストーリーと独自の販売ポイントを紹介します。潜在的な投資家向けにデザインされたこの魅力的なナラティブは、プロフェッショナルに生成されたナレーションとシネマティックなビジュアルスタイルを使用しています。HeyGenのテキストからビデオへの機能を最大限に活用して、エンゲージメントを高めましょう。
30秒のダイナミックなプロモーションビデオでソーシャルメディアユーザーの注目を集めましょう。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、活気あるストック映像と魅力的なアニメーションを組み込みます。アニメーションテキストオーバーレイで特別オファーを強調し、視聴者のエンゲージメントを高め、売上を促進します。
HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、営業チーム向けの包括的な2分間のビデオトレーニングガイドを作成します。内部スタッフ向けにカスタマイズされたこの情報豊富なビデオは、明確で簡潔なビジュアルとステップバイステップの説明を組み合わせ、プロフェッショナルな音声背景で理解を促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

小売マーケティングビデオメーカーの使い方

小売業向けにカスタマイズされたユーザーフレンドリーな機能を備えたAIを活用したツールで、ビデオマーケティングの可能性を引き出しましょう。

Step 1
AIアバターで作成
AIアバターを統合して小売マーケティングビデオを強化しましょう。これらのデジタルペルソナは、実際のインタラクションをシミュレートし、製品デモンストレーションや顧客エンゲージメント戦略に個人的なタッチを提供します。
Step 2
ビデオテンプレートを選択
事前にデザインされた豊富なビデオテンプレートから選択して、ビデオ作成プロセスを開始しましょう。レイアウトをカスタマイズして、ブランドとメッセージに合わせ、小売マーケティングコンテンツを際立たせましょう。
Step 3
ナレーションを追加
内蔵のナレーション生成機能を使用して、ビデオにダイナミックな音声ナラティブを追加しましょう。これにより、ブランドストーリーを効果的に伝え、視聴者を魅了し、記憶に残りやすくなります。
Step 4
ソーシャルメディアプラットフォームにエクスポート
アスペクト比のリサイズ機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアチャンネルにビデオを最適化しましょう。最終製品をシームレスにエクスポートして、より広い視聴者にリーチし、小売マーケティングの取り組みを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を強調

顧客の成功事例を魅力的なAIを活用したビデオテスティモニアルに変換し、小売ビジネスでの信頼を築き、購入を促進します。

よくある質問

HeyGenのAIを活用したビデオ作成は、小売マーケティング戦略をどのように強化しますか？

HeyGenのAIを活用したビデオ作成ツールは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供することで、小売マーケティングビデオの制作を効率化します。これらの機能により、ブランドは視聴者に共鳴する魅力的なコンテンツを迅速に作成し、すべてのビデオにプロフェッショナルなタッチを加えることができます。

HeyGenはパーソナライズされたビデオメッセージを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenを使用すると、ユーザーはAIアバターとナレーション生成を活用してパーソナライズされたビデオメッセージを作成できます。ブランドコントロールと豊富なメディアライブラリを組み合わせて、ブランドのアイデンティティに完全に一致するコンテンツをカスタマイズできます。

HeyGenを使用してソーシャルメディア対応のビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームに合わせたさまざまなビデオテンプレートとアスペクト比のリサイズオプションを提供しています。これにより、異なるチャンネルでコンテンツが最適に見えるようになり、ブランドの存在感がより強力になります。

HeyGenはAIを活用したビデオ作成にどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストからビデオ、アニメーション、豊富なストック映像などのツールを提供し、ユーザーが創造的なビジョンを簡単かつ正確に実現できるようにします。