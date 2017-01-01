小売マーケティングビデオメーカー：売上とエンゲージメントを向上
驚くべき小売マーケティングビデオを瞬時に作成。AIアバターを活用して、最大の効果をもたらす魅力的でパーソナライズされたメッセージを届けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のマーケティングビデオでは、AIアバターがブランドのストーリーと独自の販売ポイントを紹介します。潜在的な投資家向けにデザインされたこの魅力的なナラティブは、プロフェッショナルに生成されたナレーションとシネマティックなビジュアルスタイルを使用しています。HeyGenのテキストからビデオへの機能を最大限に活用して、エンゲージメントを高めましょう。
30秒のダイナミックなプロモーションビデオでソーシャルメディアユーザーの注目を集めましょう。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、活気あるストック映像と魅力的なアニメーションを組み込みます。アニメーションテキストオーバーレイで特別オファーを強調し、視聴者のエンゲージメントを高め、売上を促進します。
HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、営業チーム向けの包括的な2分間のビデオトレーニングガイドを作成します。内部スタッフ向けにカスタマイズされたこの情報豊富なビデオは、明確で簡潔なビジュアルとステップバイステップの説明を組み合わせ、プロフェッショナルな音声背景で理解を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIを活用したビデオ作成は、小売マーケティング戦略をどのように強化しますか？
HeyGenのAIを活用したビデオ作成ツールは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供することで、小売マーケティングビデオの制作を効率化します。これらの機能により、ブランドは視聴者に共鳴する魅力的なコンテンツを迅速に作成し、すべてのビデオにプロフェッショナルなタッチを加えることができます。
HeyGenはパーソナライズされたビデオメッセージを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenを使用すると、ユーザーはAIアバターとナレーション生成を活用してパーソナライズされたビデオメッセージを作成できます。ブランドコントロールと豊富なメディアライブラリを組み合わせて、ブランドのアイデンティティに完全に一致するコンテンツをカスタマイズできます。
HeyGenを使用してソーシャルメディア対応のビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームに合わせたさまざまなビデオテンプレートとアスペクト比のリサイズオプションを提供しています。これにより、異なるチャンネルでコンテンツが最適に見えるようになり、ブランドの存在感がより強力になります。
HeyGenはAIを活用したビデオ作成にどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストからビデオ、アニメーション、豊富なストック映像などのツールを提供し、ユーザーが創造的なビジョンを簡単かつ正確に実現できるようにします。