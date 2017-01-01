小売従業員トレーニングビデオジェネレーター：迅速で魅力的なコンテンツ
L&Dチームがスクリプトからのテキストをビデオに変換して、魅力的な従業員トレーニングビデオをより速く作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の小売スタッフ向けに、新しく入荷した商品の特徴と利点を強調する90秒の製品知識アップデートを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練され、ダイナミックな商品ショットを取り入れ、音声はスクリプトから簡単に生成された熱意あるナレーションを特徴とし、魅力的なトレーニングビデオを通じて効率的な知識共有を実現します。
すべての小売従業員向けに、効果的な損失防止戦略に関する重要な2分間の企業トレーニングビデオを制作してください。このビデオは、リアルなシナリオベースのビジュアルと落ち着いた権威あるナレーションを利用し、最大限の理解と長期記憶保持を確保するために明確な字幕/キャプションを含みます。
フロントラインのアソシエイト向けに、優れた顧客サービスのための重要なヒントを提供する45秒の小売トレーニングモジュールを作成してください。ビジュアルの美学は明るく魅力的で、メディアライブラリから利用可能なテンプレートとシーンを使用し、フレンドリーで明確なナレーションを補完し、チームにとって影響力があり、簡単に理解できる魅力的なビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な小売従業員トレーニングビデオを生成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルな小売従業員トレーニングビデオの作成を可能にします。ユーザーはAIアバターとテキストからビデオへの変換を活用して、従業員のオンボーディングや知識共有のための魅力的なコンテンツを迅速に開発でき、効率的なトレーニングビデオメーカーとなります。
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成を効率化できますか？
はい、HeyGenは強力なAIビデオプラットフォームを通じて、L&Dチームのトレーニングビデオ制作を大幅に効率化します。迅速なテキストからビデオへの変換、多様なAIアバターの使用、そして多言語機能を提供し、グローバルな労働力に効率的に対応し、従業員トレーニングコンテンツの作成にかかる時間を削減します。
HeyGenは従業員トレーニングビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはさまざまなテンプレートから選択し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、包括的なメディアライブラリを利用して、特定の従業員トレーニングニーズに合わせたコンテンツを作成できます。
HeyGenはさまざまな種類の従業員トレーニングと知識共有に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、オンボーディングからコンプライアンスの更新、ハウツーガイドまで、さまざまな従業員トレーニングビデオに対応する多用途なAIビデオジェネレーターです。AIナレーションと直感的なインターフェースにより、高品質で魅力的なビデオを簡単に制作し、長期記憶保持と全体的な知識共有を向上させます。