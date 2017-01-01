小売従業員トレーニングジェネレーター：スタッフのパフォーマンスを向上

スクリプトからのテキストをビデオに変換して、スケーラブルでインタラクティブなトレーニングモジュールと魅力的なオンボーディングプログラムを作成し、効率的な従業員育成を実現します。

小売業の人事マネージャー向けに、当社の先進的な小売従業員トレーニングジェネレーターが、スケーラブルなトレーニングプログラムの作成をどのように効率化するかを示す1分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、ユーザーインターフェース要素をスムーズなトランジションで紹介し、明るく情報豊富なナレーションを添えてください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、コンテンツを迅速に生成する効率性を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小売業のオペレーションマネージャーを対象にした90秒のケーススタディビデオを開発し、当社の小売従業員トレーニングソフトウェアが効果的なオンボーディングプログラムと重要なコンプライアンス研修の実施をどのように簡素化するかを示してください。エネルギッシュでありながら正確なビジュアルスタイルを採用し、アニメーション化された統計と実際の小売シナリオを組み合わせてください。すべての音声コンテンツに字幕/キャプション機能を利用して、明確な理解を確保してください。
サンプルプロンプト2
革新的な小売トレーニング開発者を対象にした2分間のダイナミックなビデオを作成し、当社のAI従業員トレーニングジェネレーターが魅力的なカスタマーサービストレーニングモジュールを作成する能力を探求してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは未来的でありながら親しみやすくし、AIアバターがシミュレートされた顧客との対話に参加する様子を紹介してください。HeyGenのAIアバターがこれらのインタラクティブなテンプレートをどのように活気づけ、トレーニングをより没入的にするかを強調してください。
サンプルプロンプト3
中小規模の小売業者向けに、トレーニングモジュールの生成とチーム全体の進捗追跡の容易さに焦点を当てた45秒のプロモーションビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは実用的でシンプルにし、トレーニングコンテンツへのモバイルフレンドリーなアクセスを示してください。HeyGen内で利用可能なさまざまなテンプレートとシーンを紹介し、重要なコースを迅速に構築できることを示し、安心感と効率性を強調したナレーションを添えてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

小売従業員トレーニングジェネレーターの使い方

オンボーディングを効率化し、すべての拠点で一貫したパフォーマンスを確保するために、魅力的で製品に正確なトレーニングモジュールを効率的に作成します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
スクリプトを入力するか、インタラクティブなテンプレートから選択して始めましょう。当社の小売従業員トレーニングジェネレーターを使用すると、スクリプトからのテキストを迅速にダイナミックなトレーニングモジュールに変換できます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
AIアバターを選んでトレーニングを提供し、エンゲージメントを高めましょう。このAI従業員トレーニングジェネレーターの機能は、複雑な小売SOPをチームにとって理解しやすくします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
ビデオモジュールのために明確なナレーションを生成し、すべての研修生が一貫した指示を受けることを保証します。詳細なコンプライアンス研修に最適なナレーション生成機能を活用してください。
4
Step 4
簡単にアクセスできるようにエクスポート
さまざまなプラットフォームに最適化された形式でトレーニングを最終化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して準備します。モバイルフレンドリーなモジュールを確保し、小売チームがいつでもどこでも学べるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

標準作業手順書（SOP）の明確化

複雑な小売SOPや製品詳細を、簡単に理解できる視覚的に魅力的なAIパワードビデオトレーニングに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenは小売業のAI従業員トレーニングジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、小売従業員トレーニングを革新し、単なるテキストスクリプトを魅力的なビデオトレーニングモジュールに変換します。高度なAIアバターとテキストをビデオに変換する技術を利用して、企業が一貫性のあるスケーラブルなトレーニングコンテンツを迅速に作成できるようにします。

HeyGenは小売スタッフのための強力なオンボーディングプログラムとSOPを作成できますか？

はい、HeyGenは小売業における包括的なオンボーディングプログラムと標準作業手順書（SOP）を構築するための理想的な従業員トレーニングソフトウェアです。直感的なインターフェースにより、ビデオベースのトレーニングを迅速に作成でき、新入社員が一貫した情報を受け取り、学習曲線を加速させることができます。

HeyGenは小売トレーニングの進捗を追跡するための技術的な機能を提供していますか？

HeyGenは強力なビデオ生成に焦点を当てていますが、その出力はほとんどの小売向けLMSソリューションと完全に互換性があります。字幕などの機能を備えた高品質でモバイルフレンドリーなビデオトレーニングモジュールをエクスポートし、進捗追跡機能を提供するプラットフォームにシームレスに統合できます。

HeyGenは効果的なカスタマーサービストレーニングモジュールの開発をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、インタラクティブなテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを通じて、魅力的なカスタマーサービストレーニングコンテンツの作成を簡素化します。小売業者はHeyGenを使用して、ベストプラクティスを明確に示し、サービス基準を向上させる専門的なトレーニングモジュールを迅速に作成できます。