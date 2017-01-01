小売業の人事マネージャー向けに、当社の先進的な小売従業員トレーニングジェネレーターが、スケーラブルなトレーニングプログラムの作成をどのように効率化するかを示す1分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、ユーザーインターフェース要素をスムーズなトランジションで紹介し、明るく情報豊富なナレーションを添えてください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、コンテンツを迅速に生成する効率性を強調してください。

ビデオを生成