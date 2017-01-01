成長と利益のための小売自動化をマスターする
HeyGenのAIアバターを使用して、顧客体験を向上させ、業務効率を高める魅力的なコンテンツを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高度な在庫管理システムの力と、正確な需要予測におけるその重要な役割を、この洞察に満ちた60秒の説明ビデオで探求してください。小売マネージャーやサプライチェーンの専門家向けに設計され、ビジュアルはデータ中心でプロフェッショナルなチャートと効率的なプロセスフローを備え、知識豊富で明瞭なAIアバターの声が補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な技術的詳細をプロフェッショナルな画面上の存在感で提示しましょう。
リテールマーケティングオートメーションの可能性を解き放ち、より深い顧客エンゲージメントを促進するこの活気ある30秒のプロモーションクリップをご覧ください。このビデオは小売マーケティングチームやeコマースの専門家を対象としており、ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを採用し、クイックカット、魅力的な商品ショット、エネルギッシュで親しみやすいナレーションが特徴です。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、パーソナライズされた推奨を示す魅力的なビジュアルをソースにして、視覚的なストーリーテリングを強化しましょう。
ロボティックプロセスオートメーションが比類のない業務効率を達成する変革的な影響を、このインパクトのある50秒のショーケースで目撃してください。大規模な小売チェーンの経営者やオペレーションディレクター向けに作成され、ビジュアルは洗練され未来的で、シームレスな自動化プロセスを強調し、洗練された権威あるナレーションが付随します。この重要なメッセージの最大のアクセス性とエンゲージメントを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を実装してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは小売マーケティングオートメーションの取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、商品紹介やプロモーションメッセージなどの魅力的なビデオコンテンツを作成することで、小売業者がマーケティングオートメーションを効率化するのを支援します。これにより、パーソナライズされたダイナミックなコミュニケーションを顧客に届けることができ、小売マーケティングオートメーションを強化します。
HeyGenは小売業者の顧客エンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenはパーソナライズされたビデオコミュニケーションを通じて顧客エンゲージメントを大幅に向上させ、小売業者がウェルカムメッセージや特別オファーなどのダイナミックなコンテンツを提供できるようにします。HeyGenのナレーション生成と字幕機能を活用して、多様な顧客セグメントと効果的に接続しましょう。
HeyGenは小売顧客向けのパーソナライズされた推奨を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、商品データや顧客の好みをカスタムビデオメッセージに変換し、AIアバターを使用してパーソナライズされた推奨を作成することができます。この機能により、関連性のある魅力的なコンテンツで顧客体験を直接向上させます。
HeyGenは小売業における業務効率の向上にどのように貢献しますか？
HeyGenは、トレーニングビデオ、内部コミュニケーション、またはセルフチェックアウトキオスクのデモンストレーション用のバーチャルアシスタントの作成を自動化することで、業務効率を向上させます。小売業者はテンプレートとブランディングコントロールを活用して、一貫性のある高品質なビデオコンテンツを迅速に制作し、広範な制作オーバーヘッドなしで提供できます。