小売広告動画メーカー: 売れる広告をデザイン
ダイナミックなスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、数分でプロフェッショナルな小売広告を制作し、オーディエンスを魅了します。
潜在顧客に複雑なサービスを簡潔に説明する必要があるマーケターをターゲットにした45秒のエクスプレイナービデオを開発します。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと親しみやすく明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、情報を効果的に提示し、共感を呼ぶ動画広告を作成します。
ブランドが共感を呼ぶ顧客の声を求めている小売広告動画メーカー向けに、30秒の本格的なUGC広告を制作します。ビジュアルスタイルは本物のユーザー作成コンテンツを模倣し、自然光や未編集の編集を取り入れ、会話調の音声と最小限のバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを通じてすべての対話が明確に伝えられるようにし、これらの動画広告をアクセス可能でインパクトのあるものにします。
期間限定オファーと強力な行動喚起を強調したいeコマースビジネスをターゲットにした、エキサイティングな20秒のプロモーションビデオをデザインします。ビジュアルデザインはダイナミックで視覚的に印象的であり、太字のテキストオーバーレイとエネルギッシュなサウンドトラックを使用して緊急感を生み出します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確なプロモーションメッセージを伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力な小売広告動画メーカーとして機能しますか？
HeyGenはAIを活用したツールと動画広告テンプレートを使用して、迅速に動画広告を作成する力を提供します。その直感的なインターフェースにより、ダイナミックな小売コンテンツとインパクトのあるキャンペーンのための理想的なオンライン動画広告メーカーとなります。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームにどのようなユニークな機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、ソーシャルメディアプラットフォームに最適な魅力的な短編動画を生成します。また、行動喚起やブランディングをカスタマイズしてエンゲージメントを最大化することも可能です。
HeyGenは小規模ビジネスやマーケターが簡単に動画広告を作成するのに適していますか？
もちろんです！HeyGenのドラッグ＆ドロップエディターと豊富な動画広告テンプレートにより、編集経験がなくても小規模ビジネスやマーケターがプロフェッショナルな動画広告を非常に簡単に制作できます。動画制作プロセス全体を効率的に簡素化します。
HeyGenは商品動画やエクスプレイナービデオなど、さまざまなタイプの動画広告を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは多様な動画広告を制作できる多才なAI動画広告メーカーであり、魅力的な商品動画や情報豊富なエクスプレイナービデオを含みます。ブランディングコントロールを維持し、YouTubeなどのプラットフォーム向けに簡単にエクスポートすることも可能です。