企業向けの職を目指す求職者のために、魅力的な60秒のプロフェッショナルなビデオ履歴書を作成してください。ビジュアルスタイルは清潔で企業的なもので、プロフェッショナルな服装での明るいプレゼンテーションスペースを特徴とし、音声は魅力的で明瞭な話し方を維持してください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、準備したスクリプトをシームレスに洗練されたビデオに変換し、あなたの主要な資格と経験を効果的に強調して目立たせましょう。

