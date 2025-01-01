再入荷発表ビデオメーカー：AIビデオで売上を向上

カスタムボイスオーバーでバイラルな再入荷アラートを迅速に生成し、商品画像を即時の販売に変換します。

あなたのアクティブなTikTokショップのフォロワー向けに、バイラルを狙ったエキサイティングな15秒の再入荷発表ビデオを作成しましょう。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、エネルギッシュで緊急性のある発表を行い、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮やかな商品ビジュアルで瞬時に注目を集め、即時の販売を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
より詳細な商品情報を求める顧客向けに、30秒の魅力的な再入荷ビデオをデザインし、購入をカスタマイズできる方法を強調します。HeyGenの「テンプレート＆シーン」から事前に構築されたテンプレートを使用し、高品質な商品画像とフレンドリーなボイスオーバーで主要な特徴と在庫状況を強調し、迅速な店舗への再訪を促します。
サンプルプロンプト2
再入荷を宣言するだけでなく、ブランドの独自性を忠実な顧客と新規顧客の両方に強化する、洗練された45秒の発表ビデオを作成します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、直接かつプロフェッショナルにエキサイティングなニュースを届け、明確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティと強力なブランドリコールを確保し、より広いオーディエンスに届けます。
サンプルプロンプト3
すべてのソーシャルメディアプラットフォームで最大のインパクトを狙ったダイナミックな60秒のプロモビデオを制作し、バイラルコンテンツの地位を目指します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を活用して、再入荷に関する魅力的なストーリーを簡単に作成し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を利用して、Instagram Reels、YouTube Shorts、TikTokに完璧に適応させ、広範囲にリーチし、即時のアクションを促します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

再入荷発表ビデオメーカーの使い方

TikTokショップやその他のプラットフォーム向けに魅力的な再入荷ビデオを迅速に作成し、AIパワードツールで即時の販売と興奮を促進します。

1
Step 1
ダイナミックなテンプレートを選ぶ
再入荷発表に特化したプロフェッショナルなデザインのテンプレートから選択します。これにより、時間と労力を節約し、強力な基盤を提供します。
2
Step 2
商品詳細でビデオをカスタマイズ
商品画像をアップロードし、主要な特徴と在庫状況を強調する魅力的なテキストアニメーションを追加します。これにより、メッセージが明確で視覚的に魅力的になります。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを作成
AIを使用してハイプボイスオーバーを生成し、オーディエンスの注意を瞬時に引き付け、緊急性を伝えます。魅力的なボイスオーバーはエンゲージメントとコンバージョンを向上させます。
4
Step 4
プラットフォーム全体でエクスポートと共有
ビデオを完成させ、TikTokショップやその他のソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。広く発表を共有し、より多くの顧客にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声で商品需要を強調

本物の顧客の声や商品レビューを魅力的なビデオで紹介し、再入荷に対する興奮と社会的証明を構築します。

よくある質問

HeyGenのAI TikTokショップ再入荷ビデオジェネレーターはどのようにしてバイラルコンテンツを作成するのに役立ちますか？

HeyGenの強力なAI TikTokショップ再入荷ビデオジェネレーターは、魅力的な再入荷発表ビデオを迅速に制作することを可能にします。ダイナミックなテキストアニメーション、ハイプボイスオーバー、緊急性のあるテキストオーバーレイを活用して、即時の販売を促進し、ソーシャルメディアプラットフォームでのオーディエンスの注目を集めるバイラルコンテンツを作成します。

HeyGenがさまざまなマーケティングキャンペーンに効果的な発表ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを含む包括的なビデオ編集ツールを提供し、インパクトのある発表ビデオの作成を簡素化します。ブランドをカスタマイズし、ダイナミックなテキストアニメーションを追加し、ストック映像を統合して、あらゆるマーケティングキャンペーンや製品発売に対応します。

HeyGenは、広範なビデオ編集経験がなくても高品質なプロモビデオを効率的に作成できますか？

もちろんです！HeyGenはAIを活用して、スクリプトを簡単に素晴らしいプロモビデオに変換します。直感的なドラッグ＆ドロップエディター、プロフェッショナルなテンプレート、AIボイスオーバー、自動字幕を備えたHeyGenは、誰でも迅速にプロフェッショナルなプロモーションビデオを作成し、マーケティング活動を強化します。

HeyGenは、カスタマイズされたビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共有するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、さまざまなアスペクト比をサポートすることで、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに発表ビデオやプロモビデオをカスタマイズすることを可能にします。AIビジュアルとテキストアニメーションでビデオを完成させたら、簡単にエクスポートして直接共有し、すべてのソーシャルチャネルでオーディエンスを引き付け、エンゲージメントを向上させることができます。