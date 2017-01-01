新しいシグネチャーディッシュを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、ソーシャルメディアプラットフォームで潜在的な食事客をターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るく食欲をそそるもので、料理のダイナミックなクローズアップとアップビートなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」が、複雑な編集スキルを必要とせずに、迅速でプロフェッショナルなコンテンツ作成を可能にすることを強調します。

