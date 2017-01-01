あなたのレストランの顧客サービスを、魅力的な90秒のトレーニングビデオで変革しましょう。フロントラインスタッフ向けに設計されたこのビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して顧客とのやり取りのシナリオを鮮やかに描写します。映画のようなビジュアルスタイルとスムーズなトランジションを特徴とし、スタッフは完璧なサービスを提供するためのインスピレーションを受けるでしょう。チームトレーニングセッションに最適で、このビデオは迅速でインタラクティブな学習体験を提供します。AIを活用したトレーニングビデオの力を利用して、サービス基準を向上させましょう。

