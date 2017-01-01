若い食通の観客を魅了することを目的とした、30秒のダイナミックなレストランプロモーションビデオを作成してください。新しいシグネチャーディッシュに重点を置き、鮮やかでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、新鮮な食材のクローズアップや調理の様子を映し出し、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、料理の物語を見事なビジュアルシーケンスにシームレスに変換しましょう。

ビデオを生成