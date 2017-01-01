レストランプロモーションビデオメーカー：簡単に売上を伸ばす

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使って、魅力的なレストランプロモーションビデオを簡単にデザインし、より多くの顧客を引き付け、収益を増やしましょう。

若い食通の観客を魅了することを目的とした、30秒のダイナミックなレストランプロモーションビデオを作成してください。新しいシグネチャーディッシュに重点を置き、鮮やかでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、新鮮な食材のクローズアップや調理の様子を映し出し、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、料理の物語を見事なビジュアルシーケンスにシームレスに変換しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
家族やカップルをターゲットにした、45秒の魅力的なレストランビデオを作成し、ユニークな雰囲気と居心地の良いダイニング体験を強調します。ビジュアルの美学は温かく歓迎的で、快適な座席、センスの良いインテリア、幸せな食事客を映し出し、心地よいインストゥルメンタルジャズで演出します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを利用して、完璧なムードを簡単に設定しましょう。
サンプルプロンプト2
地元のコミュニティメンバーを対象にした、15秒の簡潔なレストラン広告を作成し、期間限定の週末スペシャルを発表します。ビデオは大胆で直接的なビジュアルスタイルを持ち、オファーを発表するアニメーションテキストオーバーレイと、特集された食事の食欲をそそるショットを組み合わせ、熱意ある明確なナレーションで届けます。HeyGenのAIアバターを活用して、特別オファーをプロフェッショナルな魅力と直接的なアプローチで提示しましょう。
サンプルプロンプト3
本物の顧客の声に焦点を当てた、60秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを制作し、真のレビューに影響を受けた新しい顧客を引き付けます。ビジュアルスタイルは率直で心温まるもので、実際の顧客がポジティブな体験を共有し、控えめでありながら心を打つバックグラウンドミュージックで伴奏します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての音声コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを最大化しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レストランプロモーションビデオメーカーの使い方

直感的なツール、素晴らしいテンプレート、迅速な編集を使用して、魅力的なレストランプロモーションビデオを簡単に作成し、料理の魅力を披露しましょう。

1
Step 1
レストランテンプレートを選択
プロモーションの完璧な出発点となるレストランビデオテンプレートのコレクションから選択してください。
2
Step 2
メディアをアップロードしてカスタマイズ
自分の画像やビデオクリップをアップロードし、直感的なビデオエディターを使用してアニメーションテキストやブランド要素で強化します。
3
Step 3
コンテンツを最適化して編集
ドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンを配置し、ダイナミックなビジュアルを追加し、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせてビデオをリサイズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したレストランプロモーションビデオをダウンロードしてすぐに共有し、レストランのオンラインプレゼンスとリーチを向上させましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物の顧客の声を特集

ポジティブな顧客レビューや食事体験を信頼を築き、レストランの魅力を示す魅力的なAIビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なレストランプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、多様な「ビデオテンプレート」と直感的な編集ツールを使用して、プロフェッショナルな「レストランプロモーションビデオ」を簡単に生成できるようにします。AI機能により、全体の「クリエイティブ」プロセスが効率化され、強力な「レストランビデオメーカー」としての役割を果たします。

HeyGenはレストランビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、強力な「ブランディング」コントロールを使用して「レストランビデオ」を広範に「カスタマイズ」することができます。レストランのロゴやブランド「カラー」を簡単に組み込んだり、「アニメーションテキスト」や「グラフィック」を追加して、すべての「ビデオ広告」があなたの店舗を本格的に表現するようにします。

HeyGenはレストランのビデオマーケティングを強化するAIツールを提供していますか？

はい、HeyGenは高度な「AI」を活用して「レストランビデオマーケティング」の取り組みを大幅に強化します。「テキストからビデオ」への変換機能、リアルな「ボイスオーバー生成」、さらには「AIアバター」を利用して、観客の注意を効果的に引き付ける魅力的なストーリーを作成します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにレストランビデオコンテンツを最適化するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、さまざまな「ソーシャルメディア」プラットフォーム向けに「レストランビデオ」を「最適化」するのを簡単にします。組み込みの「アスペクト比のリサイズ」機能と柔軟な「エクスポート」オプションを使用して、InstagramストーリーやYouTube広告など、どのプラットフォームでも完璧に見えるようにコンテンツを調整できます。