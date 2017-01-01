地元の食通をターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、レストランの新しい季節の料理を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、料理の準備と最終プレゼンテーションの魅力的なクローズアップを含み、現代的でアップビートなサウンドトラックを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、料理のユニークな風味を明確で魅力的に説明し、レストランのマーケティングコンテンツとして魅力的な作品に仕上げます。

