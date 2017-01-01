レストランプロモビデオジェネレーターで魅力的な広告を作成

ソーシャルメディアキャンペーン用のプロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速に制作。スクリプトからテキストビデオに変換して、魅力的なビデオを即座に作成。

地元の食通をターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、レストランの新しい季節の料理を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、料理の準備と最終プレゼンテーションの魅力的なクローズアップを含み、現代的でアップビートなサウンドトラックを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、料理のユニークな風味を明確で魅力的に説明し、レストランのマーケティングコンテンツとして魅力的な作品に仕上げます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
家族やカップルが居心地の良い食事体験を求めている方向けに、45秒の歓迎ビデオ広告を開発し、レストランの居心地の良い雰囲気を強調します。ビジュアルは暖かい照明、快適な座席、幸せなお客様の本物の笑顔を描写し、柔らかいアンビエントジャズのスコアで補完されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インテリアの風景ショットを強化し、このレストランプロモビデオジェネレーターを使用して魅力的なソーシャルメディア投稿を作成します。
サンプルプロンプト2
グループやイベントプランナーを対象にした60秒のマーケティングキャンペーンビデオを制作し、今後の「イタリアの味」テーマナイトを発表します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで祝祭的であり、装飾、食べ物、楽しんでいる人々を通じてイタリア文化の本質を捉え、祝祭的なフォークミュージックに合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、イベントの詳細を効果的なビデオ広告のための魅力的なビジュアルストーリーテリングにシームレスに変換します。
サンプルプロンプト3
レストランのユニークなストーリーに興味を持つお客様向けに、20秒のAIプロモビデオメーカー作品を作成し、シェフの簡単な紹介と彼らの料理哲学を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは個人的でややドキュメンタリー風で、暖かく招待的なトーンと柔らかいバックグラウンドミュージックを持ちます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してビジュアルナラティブを迅速に確立し、シェフの情熱と重要なメッセージを明確に伝えるために字幕/キャプションを使用し、舞台裏の心温まる一瞥を提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レストランプロモビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでレストランの魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、新しい顧客を引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
インパクトのあるレストランマーケティングのためにプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの豊富な選択肢から選び、クリエイティブプロセスを効率化します。
2
Step 2
メディアをアップロード
レストランのユニークな写真やビデオをアップロードしてプロモーションビデオをパーソナライズするか、高品質なビジュアルのために広範なメディアライブラリを利用します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
AIを使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、レストランのプロモーションビデオに明確で魅力的なナレーションを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成したプロモーションビデオをさまざまなアスペクト比でレンダリングし、ソーシャルメディアプラットフォームや広告キャンペーンでの共有に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客体験を強調

AIを使用して本物のテスティモニアルビデオを開発し、ポジティブな食事体験を効果的に紹介し、信頼を築き、より多くの顧客を引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なレストランプロモビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIプロモビデオメーカーは、レストランが魅力的なプロモーションビデオコンテンツを迅速に制作するのを支援します。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、オーディエンスに響く魅力的なソーシャルメディアビデオやマーケティングキャンペーンを作成できます。

HeyGenがビジネス向けの直感的なAIプロモビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ドラッグアンドドロップインターフェースを備えたユーザーフレンドリーなオンラインエディターを提供し、AIビデオジェネレーターの機能を誰でも利用できるようにします。AIがビデオ作成を簡素化し、技術的な複雑さを気にせずにクリエイティブなビジョンに集中できます。

HeyGenはビデオ広告やマーケティングキャンペーンのカスタム要素を提供できますか？

もちろんです。HeyGenは、AI生成のボイスオーバー、自動字幕、豊富なストック写真やビデオのメディアライブラリへのアクセスを含む、ビデオ広告の広範なカスタマイズをサポートします。また、一貫したブランドアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを統合することもできます。

HeyGenを使用してどのくらい早く高品質のプロモーションビデオコンテンツを制作できますか？

HeyGenはビデオ作成プロセスを大幅に加速し、数分で高品質のプロモーションビデオコンテンツを生成できます。AIビデオエディターとテキストビデオ機能、事前にデザインされたテンプレートを組み合わせることで、プロフェッショナルなビデオ制作が効率的かつ簡単になります。