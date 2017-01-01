レストランのオンボーディングビデオメーカーで迅速なスタッフトレーニングを実現
トレーニング体験を簡素化し、スタッフの定着を確保します。魅力的でコスト効果の高いオンボーディングビデオのための豊富なテンプレートとシーンのライブラリにアクセスしてください。
新しく採用されたキッチンスタッフ向けに、重要なコンプライアンス手順とスタッフスキルに焦点を当てた60秒のダイナミックで指導的なトレーニングビデオを開発します。視覚と音声のスタイルは明確で直接的であり、ステップバイステップのデモンストレーションを自信に満ちたナレーションで組み込み、HeyGenの字幕/キャプションと音声生成でさらに強化します。
すべての新しいレストラン従業員向けに、30秒の高揚感のある本格的なビデオを制作し、私たちのユニークな企業文化と職場の期待を強調します。ビジュアルスタイルは、インスピレーションを与える音楽に合わせた温かいチームの交流を示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとAIアバターを活用して、私たちの魅力的なビジネスコミュニケーションを伝えます。
サービススタッフ向けに、50秒のモダンで実用的なマイクロラーニングビデオを設計し、新しいPOSシステムに関する基本的なソフトウェアトレーニングを提供します。このビデオは、クリーンなインターフェースデモンストレーションと簡潔で情報豊富なナレーションを備えた画面録画スタイルのビジュアルを利用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに対応します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてレストラン従業員のオンボーディングを簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオ作成ツールを活用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成します。使いやすいテンプレートとAIアバターを利用して、ホスピタリティ業界の従業員オンボーディングを効率化し、スタッフに一貫した高品質の第一印象を与えます。
HeyGenはレストラントレーニングビデオの完全なカスタマイズを可能にしますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロール、多言語ビデオ、さまざまなAIアバターやバーチャルプレゼンターから選択する能力を含む完全なカスタマイズオプションを提供します。企業文化や特定のトレーニングビデオのニーズに合わせて、すべての詳細を効果的に調整できます。
HeyGenはスタッフ向けの魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのような方法を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ変換、リアルな音声生成、AIアバターを活用して、強力なトレーニングビデオメーカーとしてユーザーを支援します。また、画面録画を利用し、メディアライブラリの資産を組み込んで、スタッフスキル開発のための包括的で高品質なビデオを作成できます。
HeyGenはオンボーディングビデオの複数バージョンを効率的に制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは効率性を重視して設計されており、スケールで複数のオンボーディングビデオを制作するのに役立ちます。AI駆動のプラットフォームにより、迅速な反復と無制限のビデオのエクスポートが可能で、多様なニーズに対応する柔軟で自動化されたビデオ作成を実現します。