レストランガイドビデオジェネレーター：食欲をそそるプロモを作成

スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで、メニューを魅力的なストーリーに変え、簡単に魅力的なレストランビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カップルや家族が特別な夜を計画する際にターゲットとした45秒の洗練された短編レストランビデオを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、暖かい照明、柔らかな音楽、魅力的なAIによるストーリーテリングでレストランのエレガントな雰囲気を美しく描写します。
サンプルプロンプト2
本物の顧客の声をフィーチャーした60秒のソーシャルメディアプロモを開発し、真の体験を重視する食通をターゲットにします。自然な照明、クリアな音声、HeyGenによって生成された字幕/キャプションを使用して、最大限のアクセシビリティとインパクトを実現します。
サンプルプロンプト3
新しい季節のメニューアイテムを紹介する15秒の高インパクトなレストラン広告を制作し、ソーシャルメディアを閲覧する衝動的な食通向けに、洗練されたモダンなビジュアルとエネルギッシュな音楽をフィーチャーします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能により、シャープでプロフェッショナルな品質のビデオメッセージを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レストランガイドビデオジェネレーターの仕組み

魅力的でプロフェッショナルな品質の短編レストランビデオや広告を簡単に作成し、より多くの食通を引き付け、AIによるストーリーテリングで料理の魅力を紹介します。

1
Step 1
スクリプトを作成
レストランガイドのテキストやスクリプトを入力することから始めます。テキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、アイデアを瞬時にダイナミックなビジュアルナラティブに変換し、魅力的なコンテンツの舞台を整えます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを選択
幅広いテンプレートとシーンから選択してビデオをパーソナライズします。ブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自のカラーとロゴを適用し、一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
さまざまな言語でのボイスオーバー生成により、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。字幕/キャプションを追加して、メッセージがより広いオーディエンスに届くようにし、ソーシャルメディアでの音声オフ視聴に最適化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化された形式でエクスポートします。アスペクト比のリサイズを利用して、ソーシャルメディアプロモやレストラン広告にぴったり合うプロフェッショナル品質のビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

顧客の声を魅力的なAIによるビデオに変換し、信頼と信頼性を構築し、素晴らしい食事体験を強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のレストランの魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、レストラン向けにプロフェッショナルな品質のビデオを生成するために設計されたAIビデオジェネレーターです。テキスト・トゥ・ビデオ機能、AIアバター、食欲をそそるビジュアルを活用して、食通の注目を集める魅力的なソーシャルメディアプロモや広告を作成します。

HeyGenが短編レストランビデオの生成に理想的な理由は何ですか？

HeyGenの直感的なインターフェースとテンプレートにより、短編コンテンツの迅速な制作が可能です。ボイスオーバー生成やさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズなどの機能を使用して、レストラン広告や顧客の声を魅力的なビデオに簡単に生成できます。

HeyGenは私のレストランのブランディングをAI生成ビデオに組み込むことができますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、レストランのロゴやカラーをシームレスに統合できます。これにより、ガイドからプロモーション広告まで、すべてのAIによるストーリーテリングビデオが一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持します。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのような種類のフードマーケティングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、レストラン広告、メニューショーケース、AI YouTubeショートなど、さまざまなプロフェッショナル品質のビデオを作成できます。メディアライブラリ、字幕、AIアバターを活用して、あらゆるデジタルマーケティング戦略にインパクトのあるコンテンツを制作します。