リソースインサイトマッピングビデオメーカー: アニメーションマップ動画
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、驚くべきインタラクティブなマップ動画を作成し、インサイトを共有しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとデータアナリストを対象にした90秒のチュートリアル動画を開発し、モダンな「マッピングツール」を使用して「コーディング不要」で強力な「データビジュアライゼーション」を達成する方法を紹介します。この動画は明るく魅力的なチュートリアルの美学を持ち、画面録画とアップビートな背景音楽を利用します。HeyGenの「Text-to-video from script」機能を利用して、指導内容を迅速に明確なビジュアルデモに変換し、インパクトのあるマップ動画の作成プロセスを簡素化します。
GIS専門家と都市計画者向けに、地理的文脈内での「位置間の関係」と「出発地と目的地のペア」を詳細に分析する2分間の詳細な動画を制作します。ビジュアルスタイルは非常に情報豊かで、詳細なグラフィックオーバーレイと正確なマップアニメーションを使用し、落ち着いた権威あるトーンで提供します。HeyGenの「AI avatars」を統合して、複雑な技術情報を信頼性と魅力を持って提示し、深い「GIS知識」を持つ人々に対するプロフェッショナルな影響を高めます。
マーケティングチームと教育者向けに、魅力的な「カスタムマップ」を作成して「ビジュアルストーリーテリング」を行う方法を示す45秒の魅力的な動画をデザインします。この動画はダイナミックでクイックカットと鮮やかな色を使用し、インスパイアリングな背景音楽に合わせて、多様なアプリケーションを紹介します。HeyGenの「Media library/stock support」を組み込んで、関連する画像やビデオクリップでマップビジュアルを簡単に強化し、抽象的なデータポイントを広範なオーディエンスにとって親しみやすく、インパクトのあるものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはリソースインサイトマッピング動画のビジュアルストーリーテリングをどのように強化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、スクリプトを魅力的な動画コンテンツに変換し、リソースインサイトマッピングを効果的に紹介します。ユーザーはスクリプトからのText-to-videoとAIアバターを組み合わせて、複雑なマップ動画を生き生きとしたビジュアルストーリーテリングに変えることができます。
HeyGenはコーディングなしでカスタムマップ動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenの直感的なビジュアルエディターを使用すると、コーディング不要でカスタムマップ動画やアニメーションマップを作成できます。データをインポートして動画コンテンツを充実させ、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、マッピングツールのインサイトに焦点を当てたプロフェッショナルな制作物を迅速に構築できます。
HeyGenで作成したマップベースの動画のエクスポートと共有オプションは何ですか？
HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、マップ動画がソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームに最適化されるようにします。モバイルフレンドリーな動画を生成し、ウェブサイトにマップ（動画コンテンツとして）を簡単に埋め込むことができ、インサイトを広くアクセス可能にします。
HeyGenはマップ動画のボイスオーバー生成と字幕を自動化できますか？
もちろんです。HeyGenはテキストから直接ボイスオーバーを生成することで、マップ動画の制作を簡素化します。さらに、プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを作成し、リソースインサイトマッピングビデオメーカーのコンテンツがすべての視聴者にとってアクセスしやすく、魅力的であることを保証します。