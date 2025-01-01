リソース配分概要動画メーカー：ワークフローを簡素化

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、複雑なリソース配分データを魅力的な説明動画に簡単に変換します。

サンプルプロンプト1
潜在的な顧客や技術愛好家を対象にした45秒の製品説明動画を作成し、リソース利用を最適化する革新的なソフトウェア機能を紹介します。ビジュアルアプローチはスムーズなトランジションとデータビジュアライゼーションを特徴とし、洗練され未来的であるべきです。自信に満ちた明瞭なナレーションを添えます。この「AI説明動画」はHeyGenのリアルな「AIアバター」を活用し、主要な利点を伝え、機能の核心をプロフェッショナルに案内します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家をターゲットにした30秒のエネルギッシュなマーケティング動画をソーシャルメディア向けに開発し、効率的なリソース管理の利点を示します。ビジュアルの美学は明るく魅力的で、鮮やかなグラフィックとクイックカットを取り入れ、現代的なアップビートの背景トラックに設定します。この「魅力的なビジュアル」に焦点を当てた作品は、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を利用し、一貫した魅力的なブランドボイスで明確で簡潔な行動喚起を届けます。
サンプルプロンプト3
新入社員やプロジェクトチーム向けに、効果的なプロジェクトリソース計画のベストプラクティスを概説する90秒の情報提供トレーニング動画を制作します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、フォローしやすいもので、イラストアニメーションとシンプルな図を使用し、明確で励みになるナレーションを伴います。この動画は、内部使用のための「説明動画を作成する」方法の優れた例であり、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、トレーニング資料の簡単な更新とカスタマイズを可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リソース配分概要動画メーカーの仕組み

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、複雑なリソース配分戦略を簡単に説明する明確でプロフェッショナルな動画を作成し、コミュニケーションと理解を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、動画のスクリプトを作成します。HeyGenの機能を活用して、テキストを魅力的なAI説明動画に変換し、メッセージが最初から明確で簡潔であることを保証します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンから選択し、完璧なビジュアルトーンを設定します。AIアバターを選んでコンテンツをナレーションし、リソース概要をよりダイナミックで親しみやすいものにします。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
高品質のオーディオで動画を向上させます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して自然なナレーションを追加するか、自分のものをアップロードし、リソース配分概要が情報豊富でフォローしやすいものになるようにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
すべての要素を確認して動画を仕上げます。満足したら、さまざまなアスペクト比で洗練された動画をエクスポートし、説得力のあるリソース配分概要を共有します。これらのプロフェッショナルなマーケティング動画は、プレゼンテーション、トレーニング、内部コミュニケーションに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を明確にする

複雑なリソース配分モデルと戦略を明確で理解しやすいAI説明動画に変換し、複雑な情報を解明します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターと魅力的なビジュアルでどのように動画コンテンツを強化できますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用し、スクリプトを動的なアニメーション説明動画に変換することで、魅力的な動画を作成する力を与えます。キャラクター、背景、アニメーションをカスタマイズして、視聴者の注意を引きつけ、魅力的なビジュアルを簡単に制作できます。

HeyGenはユニークな説明動画を制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートとAI駆動のツールを提供し、説明動画のあらゆる側面をカスタマイズできます。ブランドのビジュアルライブラリを簡単に統合し、カスタムフォントを追加し、ストックビデオを利用してプロフェッショナルでユニークな仕上がりを実現します。

HeyGenはマーケティング動画のボイスオーバーとキャプションの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAIボイスジェネレーターを備えており、スクリプトからリアルなボイスオーバーを直接作成できます。これにより、マーケティング動画の制作が簡単になります。また、自動的にキャプションと字幕を生成し、コンテンツがより広い視聴者にアクセス可能で影響力のあるものになります。

HeyGenはリソース配分概要動画メーカーになることをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI駆動のツールとユーザーフレンドリーなインターフェースを備え、リソース配分概要動画メーカーになるプロセスを簡素化します。ドラッグアンドドロップ機能とテキストから動画への機能により、プロフェッショナルで情報豊富な説明動画を迅速に制作でき、広範な経験がなくても可能です。