リゾートビデオメーカー: AIツールで魅力的な旅行ビデオを作成

スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能で魅力的なリゾートビデオを作成し、ソーシャルメディア向けの洗練されたホテルビデオツアーを実現します。

ラグジュアリーリゾートのマーケティングマネージャーを対象にした90秒の技術チュートリアルビデオを作成し、詳細なホテルビデオツアーを効率的に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、デモンストレーションに焦点を当て、画面上のテキストオーバーレイで特徴を強調し、プロフェッショナルでアップビートなバックグラウンドミュージックと明確で説明的なナレーションを組み合わせ、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプトとナレーション生成機能、さらに自動字幕/キャプションを使用してシームレスに制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ラグジュアリーデスティネーションリゾートを検討している潜在的なゲストを対象にした45秒のソーシャルメディアビデオを作成し、憧れのライフスタイルとアメニティを紹介します。ビジュアルスタイルはシネマティックで鮮やか、リゾートの美しさを強調し、リラックスしたアンビエントミュージックと招待的で温かいナレーションを組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレート＆シーンとメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト2
小規模リゾートのオーナーやソーシャルメディアマネージャー向けに、リゾートビデオを迅速に作成するためのダイナミックな1分間のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、多様なリゾートアクティビティをクイックカットで紹介し、AI生成のビジュアルでモダンな魅力を持たせ、エネルギッシュでトレンディな音楽と最小限でインパクトのあるナレーションを組み合わせ、HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへのスクリプト機能を利用して迅速に制作します。
サンプルプロンプト3
旅行代理店や長期滞在を検討しているゲスト向けに、リゾートの詳細とさまざまなセクションを強調した包括的な2分間のホテルビデオツアーをデザインします。ビジュアルスタイルはスムーズでガイド付きツアーの視点を提供し、落ち着いた情報提供型のナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのナレーション生成を使用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルでサポートし、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リゾートビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでマーケティングやソーシャルメディア向けの魅力的なリゾートビデオを簡単に作成し、ビジョンを数分で魅力的なビジュアルストーリーに変えます。

1
Step 1
テンプレートを選択
「旅行ビデオテンプレート」から選ぶか、白紙のキャンバスからリゾートビデオプロジェクトを構築します。これにより、HeyGenの「テンプレート＆シーン」機能を活用して迅速にスタートできます。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプトを入力して「スクリプトからのテキストからビデオ」要素を自動生成するか、自分の「リゾートビデオ」とメディアをアップロードします。プロフェッショナルな「ナレーション生成」で魅力的なオーディオを強化します。
3
Step 3
ブランディングを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、ブランドの独自のスタイルを統合します。より広いリーチとアクセシビリティのために「字幕/キャプション」が正確であることを確認します。
4
Step 4
エクスポートと共有
「リゾートビデオメーカー」プロジェクトをさまざまな「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」オプションで最終化し、どのプラットフォームでも「ソーシャルメディアプロモーション」に最適です。あなたの魅力的なビデオはエンゲージメントを高める準備が整いました！

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物のゲスト体験を特集

.

魅力的なAI生成ビデオを通じて、ポジティブなゲスト体験や口コミを強調し、信頼を築き、将来の訪問者を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリゾートビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用してリゾートビデオ制作を効率化し、ユーザーがスクリプトからテキストをビデオに変換できるようにします。これにより、魅力的なホテルビデオツアーを作成する直感的なリゾートビデオメーカーとなります。

HeyGenはリゾートコンテンツのブランディングコントロールをどのように提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、リゾートのロゴや特定のカラーパレットをAI生成のビジュアルに統合することができます。これにより、リゾートビデオがすべてのプラットフォーム、特にソーシャルメディアで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは旅行ビデオコンテンツのアクセシビリティを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは統合されたナレーション機能と自動字幕/キャプションを提供することで、旅行ビデオテンプレートのアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、リゾートビデオがより広いグローバルなオーディエンスに届き、ソーシャルメディアでのエンゲージメントが向上します。

HeyGenはリゾートマーケティングのための従来のビデオ編集ソフトウェアを置き換えますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、複雑なビデオ編集ソフトウェアを使用せずに洗練されたリゾートビデオを作成するための強力な機能を提供します。テンプレートとシーンのライブラリ、最適なソーシャルメディアビデオのためのアスペクト比のリサイズを含みます。