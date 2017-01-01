リスキリングビデオジェネレーター：AIであなたの労働力をスキルアップ
スキルアップとリスキルプログラムを向上させましょう。リアルなAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを生成し、学習者のエンゲージメントを高め、時間を節約します。
既存の従業員向けに、スキルアップとリスキルの取り組みに焦点を当てた45秒のトレーニングビデオを作成してください。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと明確で簡潔な音声トラックを使用し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して簡単に生成します。
全スタッフ向けに、プロフェッショナルなビジュアル美学と落ち着いた指導的なAIナレーションを備えた30秒のコンプライアンス研修モジュールを開発し、アクセシビリティのために自動字幕を強化します。
ラーニング＆デベロップメントマネージャー向けに、カスタムテンプレートを使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを強調した、ダイナミックな90秒のビデオを想像してください。洗練されたインスパイアリングなビジュアルとモチベーショナルな音声トラックを組み込み、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを高品質なトレーニングビデオに迅速に変換します。ユーザーはリアルなAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能を活用し、ラーニング＆デベロップメントのコンテンツ制作を大幅に加速できます。
HeyGenは大規模なチーム向けのリスキリングビデオコンテンツを効率的に制作できますか？
はい、HeyGenはスケーラビリティを考慮して設計された強力なリスキリングビデオジェネレーターであり、組織がスキルアップとリスキルコンテンツを簡単に作成できます。AI駆動のツールはカスタムテンプレートと一貫したブランディングを使用して迅速な制作を可能にし、大規模なチーム展開に最適です。
HeyGenはeラーニングでの学習者のエンゲージメントを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバター、ダイナミックなAIナレーション、正確な字幕/キャプションなどの機能を通じて、eラーニングでの学習者のエンゲージメントを向上させます。さらに、プラットフォームはブランディングコントロールと多様なテンプレート＆シーンをサポートし、魅力的で記憶に残る教育コンテンツを作成します。
HeyGenはオンボーディングやコンプライアンス研修などの多様なL&Dニーズに適していますか？
もちろんです。HeyGenは幅広いラーニング＆デベロップメントの要件に最適な多用途プラットフォームであり、包括的なオンボーディングプログラムや重要なコンプライアンス研修を含みます。AI駆動のツールにより、スクリプトからのテキストからビデオへの機能と高品質なAIアバターを使用して、カスタマイズされたビデオコンテンツを迅速に作成できます。