住人オンボーディングビデオメーカー: ウェルカムビデオを効率化
AIアバターを使用してパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成し、新しい住人に一貫性のあるプロフェッショナルな歓迎を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい技術系社員向けに、45秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオをデザインします。現代的で魅力的なビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して会社の文化や主要なチームメンバーを迅速に紹介します。明確なボイスオーバー生成により、情報をアクセスしやすく記憶に残るものにします。
新しいソフトウェアの初回ユーザー向けに、30秒の簡潔な紹介ビデオを制作します。クリーンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと明確な指示的なトーンを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを提供します。字幕/キャプションを含め、コア機能の理解を向上させます。
サブスクリプションサービスの新規顧客向けに、90秒のオンボーディングビデオを開発します。魅力的でストーリーテリング的なビジュアルスタイルと共感的なボイスオーバーを目指します。このAIビデオジェネレーターのプロジェクトでは、HeyGenのAIアバターを活用してユーザーの初期の旅を案内し、デバイス全体での最適な視聴を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオを強化できますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ作成により、従来のオンボーディングを変革します。AIアバターを利用し、スクリプトからテキストをビデオに変換し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、新しい顧客や社員を効果的に引き付けます。
HeyGenがオンボーディングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能など、先進的な機能を提供します。ボイスオーバーを生成し、ブランドコントロールを適用して、一貫性のあるプロフェッショナルなメッセージをスケーラブルなオンボーディングプロセスで確保できます。
HeyGenでパーソナライズされたオンボーディングビデオをスケールで作成できますか？
はい、HeyGenは顧客オンボーディングと社員オンボーディングの両方において、効率的にパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成するために設計されています。テンプレートとブランドコントロールを活用して、異なるオーディエンス向けにコンテンツをカスタマイズしながら、高いボリュームを維持できます。
HeyGenは企業の包括的なビデオオンボーディングをどのようにサポートしますか？
強力なビデオオンボーディングプラットフォームとして、HeyGenは魅力的な社員オンボーディングコンテンツの作成から、情報豊富な顧客オンボーディングガイドまで、すべてのニーズに対応するツールを提供します。AIアバター、スクリプトからのテキストからビデオへの変換、自動字幕などの機能を含み、プロフェッショナルでアクセスしやすいビデオを確保します。