住人オンボーディングビデオメーカー: ウェルカムビデオを効率化

AIアバターを使用してパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成し、新しい住人に一貫性のあるプロフェッショナルな歓迎を提供します。

新しいアパートの住人向けに、60秒の歓迎オンボーディングビデオを作成します。視覚的に温かく情報豊かな内容で、フレンドリーなAIアバターが主要な設備や手続きを案内します。HeyGenのテキストからビデオへの変換機能を活用し、一貫性のあるプロフェッショナルな歓迎を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい技術系社員向けに、45秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオをデザインします。現代的で魅力的なビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して会社の文化や主要なチームメンバーを迅速に紹介します。明確なボイスオーバー生成により、情報をアクセスしやすく記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアの初回ユーザー向けに、30秒の簡潔な紹介ビデオを制作します。クリーンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと明確な指示的なトーンを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを提供します。字幕/キャプションを含め、コア機能の理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
サブスクリプションサービスの新規顧客向けに、90秒のオンボーディングビデオを開発します。魅力的でストーリーテリング的なビジュアルスタイルと共感的なボイスオーバーを目指します。このAIビデオジェネレーターのプロジェクトでは、HeyGenのAIアバターを活用してユーザーの初期の旅を案内し、デバイス全体での最適な視聴を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
step preview
step preview
step preview
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

住人オンボーディングビデオメーカーの仕組み

高度なAIツールを使用して、新しい住人向けに魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
書かれた住人オンボーディングスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。テキストを貼り付けるだけで、当プラットフォームが高度な「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」機能を使用して初期ビデオドラフトを生成し、すべての新しい住人に明確で一貫性のあるメッセージを提供します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様な「AIアバター」ライブラリから選択して、住人オンボーディング体験をパーソナライズします。コミュニティを最もよく表すアバターを選び、自然な表情と声でメッセージを届け、オンボーディングプロセスをより魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
ビデオに「ブランディングコントロール」を適用して、一貫したコミュニティイメージを維持します。ロゴ、コミュニティカラー、その他のビジュアル資産を簡単に追加し、各住人オンボーディングビデオがブランドガイドラインに完全に一致するようにし、プロフェッショナルで統一感のある外観を作り出します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
パーソナライズされた住人オンボーディングビデオを完成させ、「オンボーディングをスケール」する努力を簡単にします。さまざまな形式とアスペクト比でビデオをエクスポートし、好みのプラットフォームで簡単に共有して、すべての新しい住人が一貫性のある高品質の紹介を受けられるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングのエンゲージメントを最大化する

AIアバターとテキストからビデオへの機能を備えたAI駆動のビデオを利用して、住人トレーニングをよりインタラクティブで記憶に残るものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオを強化できますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成により、従来のオンボーディングを変革します。AIアバターを利用し、スクリプトからテキストをビデオに変換し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、新しい顧客や社員を効果的に引き付けます。

HeyGenがオンボーディングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能など、先進的な機能を提供します。ボイスオーバーを生成し、ブランドコントロールを適用して、一貫性のあるプロフェッショナルなメッセージをスケーラブルなオンボーディングプロセスで確保できます。

HeyGenでパーソナライズされたオンボーディングビデオをスケールで作成できますか？

はい、HeyGenは顧客オンボーディングと社員オンボーディングの両方において、効率的にパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成するために設計されています。テンプレートとブランドコントロールを活用して、異なるオーディエンス向けにコンテンツをカスタマイズしながら、高いボリュームを維持できます。

HeyGenは企業の包括的なビデオオンボーディングをどのようにサポートしますか？

強力なビデオオンボーディングプラットフォームとして、HeyGenは魅力的な社員オンボーディングコンテンツの作成から、情報豊富な顧客オンボーディングガイドまで、すべてのニーズに対応するツールを提供します。AIアバター、スクリプトからのテキストからビデオへの変換、自動字幕などの機能を含み、プロフェッショナルでアクセスしやすいビデオを確保します。