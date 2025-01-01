明確なコミュニケーションのための住民情報ビデオジェネレーター
高度なテキストからビデオへの作成機能を使用して、スクリプトを魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオに簡単に変換し、大幅なコストを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の住民向けに新しい廃棄物管理ガイドラインを説明する60秒の簡潔な説明ビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたポリシーを簡単に理解できるビジュアル形式に変換します。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトと落ち着いた権威ある声を組み合わせて規則を明確に伝え、埋め込み字幕/キャプションで理解を確実にします。
今後の地域チャリティードライブを促進するための30秒の魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを制作し、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックで視覚的に魅力的なプレゼンテーションを行います。ビデオはクイックカットと活気ある音楽を特徴とし、熱意に満ちたエネルギッシュな声でコミュニティを魅了し、イベントの重要な詳細を強調して参加を促します。
即時の地域道路閉鎖に関する緊急の15秒の安全警告ビデオをすべての住民向けに開発し、HeyGenのスクリプトからのコンテンツ生成機能を利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームで迅速に展開します。ビジュアルスタイルは明確で高コントラストで、シンプルなグラフィックを使用して重要な情報を迅速に伝え、真剣で直接的な声とさまざまなアスペクト比に最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、ダイナミックなAIアバターと多用途なビデオテンプレートを提供することで、ユーザーがアイデアを迅速に魅力的な教育コンテンツや説明ビデオ形式に変換できるようにし、プロフェッショナルなトーキングヘッドを提供します。
HeyGenのテキストからビデオへの作成プロセスとは何ですか？
HeyGenは、スクリプトを直接AIビデオジェネレーターに変換し、自然なAIボイスジェネレーター機能を備えたコンテンツ制作を効率化します。このテキストからビデオへの作成アプローチは、制作時間を大幅に短縮し、従来のビデオ方法と比較して大幅なコスト削減を提供します。
HeyGenは多言語の公共サービスアナウンスメントビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なオーディエンス向けの公共サービスアナウンスメントビデオの迅速な制作をサポートします。強力な多言語サポートとAIボイスジェネレーター技術により、非営利団体や組織は、さまざまなソーシャルプラットフォームで重要な住民情報を効率的に伝えることができます。
HeyGenは生成されたビデオでどのようにプロフェッショナルなブランディングを確保しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴ、色、フォントをビデオにシームレスに統合できます。これにより、説明ビデオから内部コミュニケーションまで、すべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持し、スムーズなトランジションを実現します。