予約ビデオジェネレーター：予約を増やす

直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、驚くべきマーケティング広告を簡単に生成し、より多くの予約を確保します。

小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、売上を向上させるための活気ある30秒のプロモーションビデオを制作します。洗練されたモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドトラック、プロフェッショナルなナレーションを用いて、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使って、シンプルなスクリプトを魅力的なストーリーに変える方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
旅行代理店や観光局をターゲットにした45秒の魅力的な旅行ビデオを開発し、風光明媚で憧れを抱かせるビジュアルと穏やかなインストゥルメンタル音楽で旅心を刺激します。フレンドリーなAIアバターが視聴者を息をのむような目的地へと案内し、HeyGenのAIアバター機能が旅行コンテンツを個別化し、予約の問い合わせをより魅力的にする方法を強調します。
サンプルプロンプト2
ホスピタリティ業界やイベントオーガナイザー向けに、60秒の情報豊かな予約ビデオを作成します。クリーンでエレガントなビジュアルスタイル、明瞭なナレーション、洗練されたバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを簡単にカスタマイズして、プロフェッショナルでブランド化された予約確認やイベント詳細を作成し、信頼と興奮を築く方法を示します。
サンプルプロンプト3
レストラン、スパ、その他のサービスプロバイダー向けに、30秒の魅力的な予約ビデオを生成し、直接的で歓迎的なビジュアル美学とエネルギッシュでアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。この短いビデオは、今後の予約を確認したり、フレンドリーなリマインダーを提供したりするもので、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての顧客に対してアクセシビリティと明確さを確保し、全体的なユーザー体験を向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

予約ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールを使用して、魅力的で高品質な予約・予約確認ビデオを迅速に作成し、視聴者を魅了し、提供内容を簡単に紹介します。

1
Step 1
予約用テンプレートを選択
予約や予約確認に特化したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択し、ビデオ作成を迅速かつ効率的に開始します。
2
Step 2
AIアバターでコンテンツをカスタマイズ
動的なAIアバターを追加して情報を提示し、ブランドのカラーやロゴを組み込み、ストックメディアでシーンを豊かにしてビデオを個別化します。
3
Step 3
AIナレーション生成で強化
ナレーション生成機能を使用して、さまざまな言語で自然な音声を生成し、メッセージを明確に伝え、プロフェッショナルな音声ナレーションで予約ビデオを強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して予約ビデオを完成させ、高品質のビデオをさまざまなチャネルで共有し、視聴者を魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

.

AIビデオを使用して、信頼を築き、予約を促進するために、真実味のある顧客の声や旅行体験を紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなプロモーションビデオやマーケティング広告を強化できますか？

HeyGenは、マーケティング広告やプロモーションコンテンツのための驚くべき高品質なビデオを制作する力を与えます。豊富なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えており、ブランドのクリエイティブなビジョンを真に反映し、視聴者を魅了するビジュアルを簡単に作成できます。

HeyGenがさまざまなビデオニーズに対して直感的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはビデオ作成を簡素化し、非常に使いやすいAIビデオジェネレーターにしています。私たちのプラットフォームは、テキストをシームレスにビデオに変換し、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を特徴としており、複雑な編集スキルなしでプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenを使用して、予約や予約確認ビデオをブランドのアイデンティティに合わせて完全にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、予約や予約確認ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタムロゴやブランドカラーを適用し、多様なテンプレートを利用して、すべてのビデオが高品質でブランドに合った表現となるようにします。

HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディアコンテンツの作成をサポートし、売上を向上させますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンに最適な高品質のビデオを迅速に制作でき、売上を大幅に向上させることができます。AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、自動字幕などの機能を備えたHeyGenは、さまざまなプラットフォームで視聴者に響く魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちます。