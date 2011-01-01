リセラー ビデオメーカー：AIビデオ作成でクライアントを強化
お客様に簡単にカスタムブランドのビデオを提供します。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、洗練されたホワイトレーベルのマーケティングコンテンツを提供します。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
エンドツーエンドのビデオ生成
構造と意図を持って作られた
ユースケース
HeyGenは、リセラーのビデオメーカーがクライアントのためにビデオ制作を簡単にスケールアップできるように力を与えます。AIビデオメーカーとして、カスタムブランディングを備えた高品質なマーケティングビデオの制作プロセスを簡素化し、ビデオ制作を簡単かつ効率的にします。
高性能な広告動画を作成する.
魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成する.
よくある質問
HeyGenが私のマーケティングとセールスビデオ作成をどのように向上させることができますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、スクリプトをAIアバターやカスタムブランディングを用いたプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、高品質なマーケティングビデオやセールスビデオの作成を簡素化します。これにより、ビデオ制作プロセスが効率的かつインパクトのあるものになり、デジタルキャンペーンを向上させます。
HeyGenが私のビデオに提供するブランディングカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは堅牢なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴ、特定のブランドカラー、そして独自のスタイルをビデオプロジェクトにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのビデオがあなたのブランドのアイデンティティを反映し、マーケティング努力を強化し、一貫性を維持します。
HeyGenのAI機能を使ってすぐに説明動画を生成することはできますか？
もちろん、HeyGenのAIビデオメーカーは、説明ビデオの制作を合理化し、さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用して、テキストスクリプトを簡単に魅力的なビジュアルコンテンツに変換することができます。これにより、どんなプロジェクトにもプロフェッショナルなビデオ制作を容易かつ迅速に行うことができます。
HeyGenは、ホワイトラベル機能を探しているリセラーのビデオメーカーに適していますか？
HeyGenは、自社ブランドの下でホワイトラベルのビデオ作成サービスを提供したいリセラーのビデオメーカーに最適な強力なオンラインビデオソフトウェアとして機能します。その高度な機能により、カスタムブランディングと効率的な制作が可能で、多様なクライアントのニーズに応えることができます。