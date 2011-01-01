リセラー ビデオメーカー：AIビデオ作成でクライアントを強化

お客様に簡単にカスタムブランドのビデオを提供します。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、洗練されたホワイトレーベルのマーケティングコンテンツを提供します。

小規模ビジネスオーナーやeコマースの売り手向けにカスタマイズされた45秒の鮮やかなマーケティングビデオを想像してください。製品写真をダイナミックな製品ビデオメーカーのコンテンツに簡単に変換できる方法を示します。ビジュアルスタイルは、明るくプロフェッショナルで、クリーンなカットと鼓舞する背景音楽を使用し、HeyGenの多様な「テンプレート＆シーン」機能を使用してユーザーが簡単に洗練されたルックを実現できることを強調すべきです。

クリエイティブエンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプト-ネイティブビデオ制作

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と意図を持って作られた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

リセラーのビデオメーカーの仕組み

クライアントがプロフェッショナルなビデオを簡単かつ大量に制作できるよう、カスタムブランドのビデオ作成プラットフォームを提供して力を与えましょう。

Step 1
ブランディングを適用する
クライアントのロゴ、色、その他のビジュアル要素をシームレスに統合するための包括的なブランディングコントロールを活用し、完全なホワイトラベル体験を提供します。
Step 2
テンプレートを選択
さまざまな業界や目的に合わせてデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートの幅広いコレクションから選択し、クライアントのためのビデオ制作を迅速かつ効率的に行えます。
Step 3
AIアバターとコンテンツを追加
リアルなAIアバターを統合し、そのパフォーマンスをカスタマイズして魅力的な物語を創造し、クライアントが俳優や複雑な設定を必要とせずに魅力的なコンテンツを制作できるようにします。
Step 4
あなたの傑作をエクスポートしよう
さまざまなアスペクト比で高品質なビデオを仕上げてエクスポートし、クライアントのコンテンツがどのプラットフォームや視聴者にも完璧に最適化されるようにします。

ユースケース

HeyGenは、リセラーのビデオメーカーがクライアントのためにビデオ制作を簡単にスケールアップできるように力を与えます。AIビデオメーカーとして、カスタムブランディングを備えた高品質なマーケティングビデオの制作プロセスを簡素化し、ビデオ制作を簡単かつ効率的にします。

クライアントの成功事例を紹介する

Develop compelling AI-powered videos that highlight customer testimonials and success stories, building client trust and credibility.

よくある質問

HeyGenが私のマーケティングとセールスビデオ作成をどのように向上させることができますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、スクリプトをAIアバターやカスタムブランディングを用いたプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、高品質なマーケティングビデオやセールスビデオの作成を簡素化します。これにより、ビデオ制作プロセスが効率的かつインパクトのあるものになり、デジタルキャンペーンを向上させます。

HeyGenが私のビデオに提供するブランディングカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは堅牢なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴ、特定のブランドカラー、そして独自のスタイルをビデオプロジェクトにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのビデオがあなたのブランドのアイデンティティを反映し、マーケティング努力を強化し、一貫性を維持します。

HeyGenのAI機能を使ってすぐに説明動画を生成することはできますか？

もちろん、HeyGenのAIビデオメーカーは、説明ビデオの制作を合理化し、さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用して、テキストスクリプトを簡単に魅力的なビジュアルコンテンツに変換することができます。これにより、どんなプロジェクトにもプロフェッショナルなビデオ制作を容易かつ迅速に行うことができます。

HeyGenは、ホワイトラベル機能を探しているリセラーのビデオメーカーに適していますか？

HeyGenは、自社ブランドの下でホワイトラベルのビデオ作成サービスを提供したいリセラーのビデオメーカーに最適な強力なオンラインビデオソフトウェアとして機能します。その高度な機能により、カスタムブランディングと効率的な制作が可能で、多様なクライアントのニーズに応えることができます。